Qué dice la letra de 'Rockin' Around The Christmas Tree', el villancico de Brenda Lee que ha desbancado a Mariah Carey

Brenda Lee y su Rockin' Arround The Christmas Tree se han convertido este año en los protagonistas de las navidades, dejando a un lado a Mariah Carey y su clásico atemporal All I Want For Christmas Is You . Descubre qué dice este pegadizo villancico publicado hace más de seis décadas.

Brenda Lee y su Rockin' Around Christmas Tree ha desbancado estas Navidades a Mariah Carey y su All I Want For Christmas Is You en los rankings musicales.

El villancico de la película navideña por excelencia Solo en casa se ha convertido en una sensación tras volverse viral en TikTok, como pasó con Snowman de Sia en los años anteriores.

La canción se publicó en 1968, cuando la artista estadounidense tenía tan solo 13 años. Este año se ha celebrado el 65 aniversario de la exitosa canción, y Brenda Lee —junto a Tanya Tucker y Trisha Yearwood— ha grabado un videoclip lleno de clichés navideños para la ocasión.

Letra de 'Rocking' Arround Christmas Tree'

Rockin' around the Christmas tree / Bailando alrededor del árbol de Navidad

At the Christmas party hop / En la gran fiesta de Navidad

Mistletoe hung where you can see / Se puede ver cómo todas las parejas

Every couple tries to stop / Intentan parar bajo el muérdago colgado

Rockin' around the Christmas tree / Bailando alrededor del árbol de Navidad

Let the Christmas spirit ring / Deja que el espíritu de a Navidad llame

Later we'll have some pumpkin pie / Después tomaremos pastel de calabaza

And we'll do some caroling / Y cantaremos algunos villancicos

You will get a sentimental feeling when you hear / Tendrás un sentimiento especial cuando escuches

Voices singing, let's be jolly / Voces cantando, seamos felices

Deck the halls with boughs of holly / Y decores las paredes con ramas de muérdago

Rockin' around the Christmas tree / Bailando alrededor del árbol de Navidad

Have a happy holiday / Pasa unas felices vacaciones

Everyone dancin' merrily / Todo el mundo baila alegremente

In the new old-fashioned way / A la nueva moda