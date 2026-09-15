Ed Sheeran rompe su silencio tras prescindir de Macklemore como telonero y da su opinión sobre el conflicto israelí-palestino

Macklemore fue cancelado como telonero de Ed Sheeran el los conciertos que quedan del Loop Tour a causa de sus palabras de apoyo a Palestina sobre el escenario, y finalmente Ed Sheeran se ha pronunciado sobre lo ocurrido con su invitado.

Macklemore era el telonero del Loop tour de Ed Sheeran… Hasta ahora.

Desde hace unos días una gran polémica rodeaba al rapero que se encargaba de abrir los shows del británico. Una polémica provocada cuando el artista coreó 'Free Palestine (Palestina libre)' en los conciertos que abrió en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En ese mismo escenario interpretó su canción protesta Hind's Hall y proyectó imágenes relacionadas con Gaza y las protestas estudiantiles propalestinas.

Días después de esto, tanto el equipo de Ed Sheeran como el telonero anunciaban que Macklemore dejará de participar en los conciertos restantes del británico después de la controversia generada, puesto que varios recintos habrían advertido de que no permitirían celebrar los conciertos con el invitado especial como antesala del show principal.

Dado el alcance de la situación y su viral difusión en redes sociales. Ed Sheeran ha compartido un comunicado al respecto a través de su cuenta de Instagram, explicando la situación desde su punto de vista.

"Estoy horrorizado por el conflicto entre Israel y Palestina. El sufrimiento y el dolor causados en ambos lados son una tragedia humana. Hay demasiadas guerras en todo el mundo que provocan un dolor inconmensurable, y ninguna de ellas debería ser tolerada", ha expuesto el cantautor sobre su opinión sobre el conflicto bélico.

Así, el vocalista de Camera ha contado que fue Macklemore quien le pidió unirse a su gira, y como lo respeta como artista lo invitó a formar parte de su gira. En las manos del telonero estaba elegir el setlist que interpretaría sobre el escenario. "Tras las actuaciones de Macklemore en mis conciertos de Nueva Jersey, los recintos de las próximas fechas de mi gira me comunicaron que cancelarían los conciertos si él seguía como telonero. Me informaron de que esa postura se basaba en la forma en que Macklemore transmitió parte de su mensaje durante su actuación, más que en todo lo que dijo", ha contado.

Sheeran insiste en que puso todo de su parte para no tener que prescindir de su artista invitado: "Pasé toda la semana hablando largo y tendido con los recintos para intentar tender puentes. Una de esas personas fue Robert Kraft. También participé en conversaciones directas con los promotores, junto con activistas de ambos lados, para intentar encontrar una solución consensuada para todos, pero la decisión del recinto y del promotor fue definitiva".

"Pasé toda la semana hablando largo y tendido con los recintos para intentar tender puentes"

Y deja claro que el contrato de Macklemore no era con él mismo: "La salida de Macklemore de la gira fue una decisión del promotor, no mía. El contrato de Macklemore para la gira era con el promotor, no conmigo. Nunca decepcionaría a los fans que ya habían hecho planes, ni abandonaría al equipo de la gira ni a los demás teloneros y músicos que dependen de mí para trabajar y ganarse la vida".

Ed Sheeran asegura que "no es cómplice" del conflicto

Tras explicar lo que ha sucedido con su telonero, el intérprete Bad Habits ha insistido en su intención de hacer el bien siempre que puede: "Siempre he utilizado mi plataforma y mi música para unir a personas de todos los orígenes y culturas, y eso nunca va a cambiar. Quienes han estado en alguno de mis conciertos saben que tratan sobre la unión, la alegría, la evasión, el amor y un lugar donde todo el mundo pueda sentirse bienvenido".

"No soy cómplice. Tengo mis propias opiniones sobre este conflicto devastador. El hecho de que elija no expresarlas públicamente no significa que no las tenga, ni que no me importe. Tampoco significa que no apoye causas a mi manera, en el ámbito personal", asegura ante las críticas por no pronunciarse sobre el genocidio en Palestina.

"No soy cómplice"

"Hay una razón por la que no utilizo mi plataforma profesional para hacer política: entre mi público hay gente joven, a menudo niños, de todo tipo de orígenes. Quienes vienen a mis conciertos no esperan encontrarse con un foro político", ha justificado el artista.

De la misma manera, ha hablado del activismo de su ya extelonero: "Respeto la firmeza de Macklemore para defender y alzar la voz por aquello en lo que cree. Sin embargo, hay espacio para distintos enfoques con un mismo objetivo: la paz. Yo elijo utilizar mi fama y mi plataforma como un lugar de seguridad y refugio, para mantener la diplomacia y conservar las conversaciones abiertas, no cerradas. Si solo nos centramos en gritar más alto que los demás, nada cambiará jamás. Hay distintas maneras de defender el cambio".