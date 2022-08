¿Qué famosa cantante lleva tatuada una montaña en la muñeca?

La cantante que lleva una montaña tatuada en la muñeca es Adele.

Es un dibujo bastante reciente. La británica lo mostró por primera vez el pasado octubre durante su intervención en el el programa Saturday Night Live. No es que fuese una presentación oficial, sino un descubrimiento de sus fans que vieron asomar el dibujo por debajo de la manga larga de su vestido y rápidamente se pusieron a investigar.

Se trata de un dibujo de Doctor Woo, uno de los tatuadores más famosos de Estados Unidos que ha trabajado para artistas de la talla de Miley Cyrus o Bella Hadid.

Adele muestra el tatuaje de la montaña en un concierto en julio en Hyde Park de Londres // Getty Images

¿Qué significa la montaña que lleva tatuada Adele?

La montaña que lleva tatuada Adele tiene una bonita historia detrás.

La cantante decidió tatuársela tras una charla con una amiga: representa los obstáculos que hay que atravesar a lo largo de la vida. Así lo contó en una entrevista en Vogue: "Le dije a mi amiga, 'Me siento como si estuviera en una montaña empinada, tratando de llegar a la cima'. Y ella estaba como, 'Llegarás allí. Y tendrás un agradable paseo tranquilo. Y luego habrá otra maldita montaña'. Y yo dije: 'Ni siquiera he superado este todavía'. Y ella dijo: 'Así es la vida".

El dibujo se lo hizo a finales de 2019 poco después de pedir el divorcio a Simon Konecki, su primer marido y padre de su hijo Angelo. Esta es una de las primeras veces que mostró el dibujo en Instagram.

El primer tatuaje de Adele

La montaña de Adele está dibujada en su muñeca derecha, mientras que en la izquierda el primer tatuaje que se hizo Adele. Es un penique en el que se lee el mensaje one penny con un corazón en la parte inferior. Se trata de un homenaje a su madre, Penny Adkins, a quien siempre ha estado muy unida.

Otra imagen de Adele en que se ve el tatuaje de su muñeca izquierda. // Getty Images

Adele rompió la relación con su padre, fallecido en mayo de 2021, diez años antes a raíz de una entrevista que este dio al diario The Sun aprovechando la fama de su hija y que Adele no aprobó. Se sintió traicionada porque su padre había aprovechado su éxito para airear su vida personal. Hasta entonces Adele y su padre, que había abandonado a su pareja cuando la cantante tenía tres años, habían mantenido contado, pero la artista no perdonó