A qué hora salen y dónde comprar las entradas para los conciertos de Arde Bogotá

Arde Bogotá cuenta las horas que quedan para el lanzamiento de Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS), el nuevo disco de los cartageneros que verá la luz el próximo 2 de octubre.

Todo un hito para los rockeros que, como comentaron durante su actuación en la Fiesta 30 Años de Europa FM, están "del uno al diez, nerviosísimos" de cara a la publicación del álbum.

Un proyecto muy esperado por los fans de Arde Bogotá, que tienen disponibles a partir de hoy las entradas para disfrutar de la puesta en directo de sus nuevas canciones a través de la gira Hervideros. Un tour de ocho fechas en los que han cambiado radicalmente el formato, creando una experiencia íntima en salas de menor tamaño que los escenarios en los que acostumbran a actuar.

Cuándo salen a la venta las entradas de la gira de Arde Bogotá

Quienes quieran hacerse con alguna de las entradas de Hervideros, podrán hacerlo a partir de este miércoles 23 de septiembre a las 17:00 horas.

Dónde comprar las entradas de la gira de Arde Bogotá

Tal y como indicaron con la presentación de la gira, las entradas de Hervideros solo estarán disponibles en formato físico en las taquillas de las salas en las que actuará Arde Bogotá y solo se podrán adquirir dos entradas por persona. Estos son los ocho espacios en los que darán sus shows.

Entradas Vigo (29 octubre): en Hall Auditorio Mar de Vigo

Entradas Gijón (30 octubre): en Gijón Arena

Entradas Granada (5 noviembre): Industrial Copera

Entradas Málaga: en París 15

Entradas Madrid (26 noviembre): en La Riviera

Entradas Madrid (27 noviembre): en La Riviera

Entradas Valencia (3 diciembre): en Palau Alameda

Entradas Alicante (4 diciembre): en Marmarela

Entradas Murcia (11 diciembre): en Sala Mamba!

Entradas Murcia (12 diciembre): en Sala Mamba!

Además, los autores de Los perros han querido ofrecer una experiencia más estrecha a sus fans permitiendo que algunos de ellos puedan, incluso, subir al escenario.

Para optar a vivir este momento, es necesario que copiar el código de la entrada e introducirlo en su página web oficial desde el momento en que lo habiliten.