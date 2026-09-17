Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Verónica Blume, Juan Duyos, Mariola Fuentes y Eduardo Casanova

Como cada tres programas, nuevos rostros famosos irrumpen en Pasapalabra . Dos de ellos desde el equipo azul y los otros dos desde el equipo naranja lo dan todo en cada prueba para conseguir los máximos segundos posibles. ¡Te contamos quiénes son!

¡Llegan famosos nuevos! Pasapalabra se llena de reconocidos rostros que acompañarán durante tres programas a los concursantes del mítico concurso de Antena 3.

Esta vez se sientan en la mesa del concurso presentado por Roberto Leal actores, diseñadores y modelos, que harán reír y un poco sufrir a los espectadores. ¡Te contamos quiénes son!

Verónica Blume

Esta modelo y actriz se convirtió en una de las grandes supermodelos españolas de los años 90 tras ganar el concurso Supermodel of the World de Ford en 1993. Desfiló y protagonizó campañas para firmas como Chanel, Calvin Klein, Versace, Tommy Hilfiger o Guess, además de aparecer en portadas de revistas como Vogue, Elle y Marie Claire. Con el tiempo se alejó de las pasarelas para dedicarse al yoga.

Juan Duyos

Este diseñador de moda uno de los rostros españoles de la profesión más veteranos y reconocidos de la pasarela madrileña. Es una presencia habitual en Cibeles y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, ha trabajado como director creativo de grandes marcas, ha colaborado con firmas de relojes y de deporte y ha desarrollado líneas de accesorios y moda nupcial. Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos galardones. Actualmente, además de dirigir su firma especializada en costura a medida y novias, preside la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) y la Fundación Academia de la Moda Española (FAME).

Eduardo Casanova

Este actor, director y guionista español que saltó a la fama por la serie Aída. Con el tiempo dio el salto a la dirección con películas como Pieles (2017), nominada a tres Premios Goya, y La piedad (2022). Su obra se caracteriza por explorar temas como la diferencia, la identidad y el rechazo social.

Mariola Fuentes

Esta actriz es especialmente conocida por sus interpretaciones de corte tragicómico. Debutó profesionalmente en 1994 con Villarriba y Villabajo y alcanzó popularidad con Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí (1997), antes de participar en series como Médico de familia, A las once en casa, Mis adorables vecinos y Vive cantando. En cine ha trabajado con directores como Pedro Almodóvar, en Hable con ella y Los abrazos rotos, y ha intervenido en películas como Días contados, Carne trémula, Torrente, el brazo tonto de la ley, El cielo abierto, Nacidas para sufrir, Kiki, el amor se hace y El salto. También cuenta con una amplia trayectoria teatral.