DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE

Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Verónica Blume, Juan Duyos, Mariola Fuentes y Eduardo Casanova

Como cada tres programas, nuevos rostros famosos irrumpen en Pasapalabra. Dos de ellos desde el equipo azul y los otros dos desde el equipo naranja lo dan todo en cada prueba para conseguir los máximos segundos posibles. ¡Te contamos quiénes son!

Europa FM

Madrid 17/09/2026 18:08

¡Llegan famosos nuevos! Pasapalabra se llena de reconocidos rostros que acompañarán durante tres programas a los concursantes del mítico concurso de Antena 3.

Esta vez se sientan en la mesa del concurso presentado por Roberto Leal actores, diseñadores y modelos, que harán reír y un poco sufrir a los espectadores. ¡Te contamos quiénes son!

Verónica Blume

Esta modelo y actriz se convirtió en una de las grandes supermodelos españolas de los años 90 tras ganar el concurso Supermodel of the World de Ford en 1993. Desfiló y protagonizó campañas para firmas como Chanel, Calvin Klein, Versace, Tommy Hilfiger o Guess, además de aparecer en portadas de revistas como Vogue, Elle y Marie Claire. Con el tiempo se alejó de las pasarelas para dedicarse al yoga.

Juan Duyos

Este diseñador de moda uno de los rostros españoles de la profesión más veteranos y reconocidos de la pasarela madrileña. Es una presencia habitual en Cibeles y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, ha trabajado como director creativo de grandes marcas, ha colaborado con firmas de relojes y de deporte y ha desarrollado líneas de accesorios y moda nupcial. Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos galardones. Actualmente, además de dirigir su firma especializada en costura a medida y novias, preside la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) y la Fundación Academia de la Moda Española (FAME).

Eduardo Casanova

Este actor, director y guionista español que saltó a la fama por la serie Aída. Con el tiempo dio el salto a la dirección con películas como Pieles (2017), nominada a tres Premios Goya, y La piedad (2022). Su obra se caracteriza por explorar temas como la diferencia, la identidad y el rechazo social.

Mariola Fuentes

Esta actriz es especialmente conocida por sus interpretaciones de corte tragicómico. Debutó profesionalmente en 1994 con Villarriba y Villabajo y alcanzó popularidad con Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí (1997), antes de participar en series como Médico de familia, A las once en casa, Mis adorables vecinos y Vive cantando. En cine ha trabajado con directores como Pedro Almodóvar, en Hable con ella y Los abrazos rotos, y ha intervenido en películas como Días contados, Carne trémula, Torrente, el brazo tonto de la ley, El cielo abierto, Nacidas para sufrir, Kiki, el amor se hace y El salto. También cuenta con una amplia trayectoria teatral.