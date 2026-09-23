"Bienvenidos al aniversario de Europa FM": el vídeo de los mejores momentos de la fiesta 30 años

Un encuentro de artistas con el humor de Eva Soriano y Nacho García y una buena dosis de música en directo. La fiesta 30 años Europa FM fue un FIESTÓN (en mayúscula) donde no faltaron los juegos, las risas y las sorpresas.

A las 18:30 horas desplegamos la alfombra roja del Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid para recibir a numerosos artistas que quisieron sumarse a la celebración para disfrutar de una tarde de buen rollo entre amigos, charlas con periodistas y la música de Amaral, Arde Bogotá, La La Love You, Nil Moliner y Pablo López, quienes se encargaron de la banda sonora del show.

La noche la abrió Arde Bogotá con Los Perros, que puso al público muy arriba. Le siguieron Bigger Splash y Antifiesta, una de las canciones aún no publicadas de su próximo disco, Manufacturas del club de la gente sola, a partir del que Eva y Nacho montaron un juego de risas.

El siguiente en subir al escenario fue Pablo López, que cantó Esdrújula, El Patio y Casi siempre, y que se juntó en el escenario con Nil Moliner para encontrar la conexión entre los títulos de sus canciones.

El catalán interpretó Me acuerdo de ti, Libertad y Tu cuerpo en braille y tras él llegaron los La La Love You, con El principio de algo, La mitad de la mitad y El fin del mundo.

Con los madrileños en escena, Eva y Nacho llamaron a Lalachus a sumarse a la fiesta y resolver la pregunta del millón. ¿Quién es la mejor Lala? El juego le dio la victoria a la banda aunque la cómica, que participó con Paula Koops, Juanjo Bona y Diego de Veintiuno, ya nos tenía ganados...

Y el cierre llegó con Amaral, que despidió la fiesta con Hacia lo Salvaje, No quiero más canciones tristes, Eso que te vuela la cabeza y una sorpresa. Para poner el broche de oro a la fiesta, Eva y Juan cantaron El Universo sobre mí y no lo hicieron solos. El dúo zaragozano llamó a Eva Soriano para cantar el tema y volver a escuchar en directo al dúo Las Evas.

Una noche redonda que todavía no hemos conseguido superar.