Qué ocurre con los conciertos cancelados de Dani Fernández: fechas alternativas y devoluciones

Dani Fernández, en el Movistar Arena de Madrid en marzo de 2025 | Getty Images

Durante su concierto en Valencia el pasado 18 de abril como parte de su gira La Insurrección Tour, Dani Fernández tuvo que suspender su actuación al caerse desde el escenario.

El cantante, que estuvo 25 minutos sin salir al escenario por el dolor, regresó para finalizar la noche con un cabestrillo puesto.

Sin embargo, según anunció en sus redes tras visitar el hospital, van a tener que operarle por una rotura de ligamentos en el hombro, por lo que varios de sus próximos shows debían ser reubicados.

Ante esta situación, el cantante ha planteado dos alternativas para los afectados: acudir a un nuevo concierto en una fecha distinta o proceder a la devolución del dinero.

Las nuevas fechas de los conciertos de Dani Fernández

Los shows afectados son los de los días 25 de abril (Pamplona), 2 de mayo (A Coruña), 5 de mayo (Avilés) y 21 de mayo (México), por lo que se han planteado fechas alternativas:

Sábado, 12 septiembre - AVILÉS – Pabellón de la Magdalena

Jueves, 17 septiembre - A CORUÑA – Coliseum

Sábado, 19 septiembre – PAMPLONA – Navarra Arena

Las entradas ya obtenidas serán válidas para estas nuevas fechas.

Además, Dani Fernández ha hablado del único show para el que no han anunciado nueva fecha: "Sobre el concierto de México, nuestro equipo de allí está trabajando para reubicarlo".

Devolución del dinero

Sin embargo, si no puedes asistir al show en esta nueva fecha, existe la posibilidad de solicitar una devolución.

"Si alguien no puede asistir y necesita devolverlas, vais a recibir un email en la misma dirección desde la que comprasteis las entradas donde os explicarán cómo hacerlo. Podéis solicitarlo desde el mismo día que recibáis el email hasta el próximo 5 de mayo", explicó Dani Fernández.