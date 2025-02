Todo lo que se sabe del primer disco en solitario de Leire Martínez tras La Oreja de Van Gogh

Leire Martínez está inmersa en la grabación de su primer disco en solitario tras su salida de La Oreja de Van Gogh. La cantante de Rentería sorprendía el pasado 14 de octubre al anunciar su marcha del famoso grupo "después de 17 maravilloso años repletos de música y emociones".

El comunicado de la banda no apuntaba los motivos de la marcha pero sí los siguientes pasos de la que fuera concursante de Factor X: "Las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados". Leire estaba decidida a seguir en solitario su camino en la música y cuatro meses después ya está inmersa en el estudio de grabación.

Este lunes la cantante de 45 años publicaba en su cuenta de Instagram un álbum con las mejores fotos de la semana, incluidas tres dentro del estudio de grabación.

#SeVieneDiscazo apunta en uno de los hashtag que acompaña la galería, que incluye un vídeo junto al productor Kasem Fahmi, que ha trabajado con artistas como David Bisbal, Natalia Lacunza, Ana Guerra, Marlena o Maikel Delacalle.

Ya en enero, días después de dar las Campanadas en eitb, compartió la noticia de su regreso a la música en Instagram: "Componiendo con grandes amigos y profesionales como la copa de un pino, aprendiendo de tod@s ell@s! Un lujazo!".

Lo que se sabe del disco de Leire Martínez

Leire habla de grandes profesionales y al productor Kasem Fahmi, con el que está trabajando en los Estudios Moraima, hay que sumar al cantante Andrés Suárez, que se ha encerrado en el estudio de grabación para volcarse en este trabajo con Leire.

"¿Cómo coño es posible que no conozcamos canciones compuestas por Leire Martínez siendo una autora absolutamente brillante?", decía al compartir la noticia con sus seguidores con Instagram.

En la publicación de Andrés Suárez también aparece el saxofonista gallego Miguel Sueiras, quien probablemente también está trabajando en este álbum del que la cantante habló en una reciente entrevista.

"Estoy componiendo un disco y estoy escribiendo historias que tienen que ver conmigo. Por lo tanto, hablaré de mí. Yo no tengo inconveniente ni problema en hablar de mi vida, pero cuando yo decida hacerlo. No quiero que influyan en mí factores externos, ni inseguridades. Quiero hablar desde un lugar donde yo me encuentre cómoda, desde donde yo crea que estoy siendo justa, primero conmigo y después con el resto", apuntó la artista, quien reconoce que este disco es uno de sus próximos objetivos.

"Pues mis propósitos [de año nuevo], acabar el disco, empezar ya a presentar mi trabajo y a dar la bienvenida a nuevos proyectos", añadió Leire, que desde que dijo que estaba componiendo con grandes amigos ha compartido en sus redes fotos con Edurne, Chenoa y Martín Urrutia. ¿Formarán también parte del proyecto?