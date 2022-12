Qué son las 'whistle notes': el registro vocal más alto de la voz al que llegan Mariah Carey, Ariana Grande y Danna Paola

El mundo de la música es más complejo de lo que pensamos. Y es que en muchas ocasiones cantar no es solo un don o talento, también es mucho trabajo. En el caso de las whistle notes es una combinación de ambas: el talento unido a la capacidad vocal innata, y una gran formación de la voz puede dar lugar a lo que se conoce como registro de silbido.

Este fenómeno vocal tiene numerosas maneras de denominarse, entre las que también se encuentran voz de tiple, flageolet, voz de flauta, voz de silbido, whistle voice y registro de silbido.

Según la web Vocal Studio, la voz de silbido es uno de los cinco registros de la voz humana, como la voz de cabeza o la de pecho. Se trata del registro más agudo de la voz humana, a la par que el más desconocido.

También explica el funcionaimento del triple silbido: "En este registro los pliegues vocales dejan de estirarse, y se cierran completamente. Solo vibra la porción delantera. Al vibrar una menor masa de tejido, se producen frecuencias más rápidas, y por tanto notas musicales considerablemente más agudas. Su sonido es muy parecido a un silbido", motivo por el que recibe ese nombre.

Esta característica se da principalmente en voces femeninas, auque también es posible (pero menos frecuente) en voces masculinas. Hacemos un repaso por las artistas que alcanzan este registro vocal imposible:

Mariah Carey

Además de ser la reina de la navidad, Mariah Carey también es la reina de las whistle notes. La cantante ha demostrado en numerosas ocasiones la potencia de su rango vocal. El que seguro que recuerdas es el famoso silbido del final del villancico All I want for Christmas.

Ariana Grande

Ariana Grande es una de esas artistas que hacen que parezca fácil alcanzar la voz de silbido, pues su registro es increíblemente alto, y es bastante frecuente encontrar las whistle notes en muchas de sus canciones y actuaciones en directo. Una de las más llamativas y que causó furor en redes fue la actuación de Save your tears junto a The Weeknd.

Danna Paola

Lo de Danna Paola es de otro planeta. La hemos visto añadir la voz de silbido en muchas de sus canciones o actuaciones en directo, pero fue en el programa Top Star donde, sin si quiera calentar la voz, consiguió entonar esta agudísima nota casi imposible de llegar.

Demi Lovato

Una de las mejores voces de la mísica estadounidense. Demi Lovato siempre ha demostrado llegar a notas muy agudas, incluso alcanzando las whistle notes en alguna ocasión, y es que la intérprete de Skin of my teeth tiene un rango vocal impresionante.

Céline Dion

Al igual que Danna Paola, Céline Dion, una de las voces más reconocidad y produgiosas de todos los tiempos, puede hacer la voz de silvido casi sin esfuero y en plena conversación.

Whitney Houston

Whitney Houston es una leyenda de la música. La cantante tenía un rango vocal increíble que ha demostrado durante décadas, entre las que hemos podido escuchar esos llamativos e imposibles silbidos.