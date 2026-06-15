Quevedo responde al revuelo por sus conciertos anunciados con 'El Baifo tour' en Madrid y Barcelona

Quevedo ya pone en marcha El Baifo Tour al anunciar sus primeros conciertos: el artista aterrizará en Madrid y Barcelona de momento el próximo 2027, con cuatro fechas que dan comienzo al tour del canario. Tal y como ha parecido con este anuncio de la edición España (Península), estas serán las únicas ciudades de la península donde actuará con este tour:

Viernes 9 de abril de 2027 - Madrid - Movistar Arena

- Movistar Arena Sábado 10 de abril de 2027 - Madrid - Movistar Arena

- Movistar Arena Jueves 1 de julio de 2027 - Barcelona - Palau Sant Jordi

- Palau Sant Jordi Viernes 2 de julio de 2027 - Barcelona - Palau Sant Jordi

Los fans de Quevedo esperaban con muchas ganas el anuncio de esta gira, pero se mostraron visiblemente decepcionados al ver que, al igual que un artista internacional, el canario solo pasará por Madrid y Barcelona en lo que respecta a sus paradas en la península. Y ante las críticas por la escasez de fechas, el intérprete de La playa del inglés dejó clara su opinión a través de su cuenta de X (antes Twitter): "Jajajajaja, suerte tienen que salgo de Las Palmas".

Su comentario tan solo provocó más disgusto entre los usuarios de X. "tanto que te las das de voz del pueblo etc pero haces que tus fans se gasten un pastizal por verte paseando por el escenario + transporte + alojamiento, no eres gracioso lo que eres es un payaso", publica David desde @brightnostalgia.

"Nunca muerdas la mano que te ha dado de comer, sin la península no eres nadie cateto", le responde Adrián desde @Adrianimal06, mientras que

@gallizo3 le comparte al artista: "Pedro soy tu fan y voy a ir a donde saques, pero tampoco vengas con esta chulería porque provoca que algunos canarios nos digan putos godos y mierdas así".

La respuesta de Quevedo a las críticas

Ante el aluvión de respuestas de esta índole, Quevedo matizó su respuesta, asegurando que se trataba de un tono de humor: "Gente no es pa tanto, lo había puesto de broma, y YO TAMBIÉN QUIERO VERLOS A TODOS EN EL TOUR y esta etapa de EL BAIFO va a ser MUYYYY LARGA y habrán muchas más ocasiones pa vernos por ahí guapetones míos de mi corason".

No obstante, el canario repetía: "Dicho esto algunos SUERTE TIENEN DE QUE SALGA DE LAS PALMAS".

Un anuncio muy original

El anuncio de El Baifo Tour - España (Península) ha llegado de forma muy curiosa. El pasado 10 de junio, Quevedo lanzó un videojuego llamado El Baifo está en casa que consistía en hacer saltar a una cría de cabra —un símbolo de su nuevo disco— para esquivar obstáculos. Los fans podían sumar puntos para "desbloquear drops, tour y otras sorpresas".

De esta forma, las fechas de la gira en la península española se han revelado cuando los jugadores han alcanzado el 100 % de progreso. Pero, más allá de este reto conjunto, cada usuario podía acumular puntos por separado.

"Esquiva obstáculos y llega lo más lejos posible. Tus puntos se acumulan durante toda la temporada. Cuando termine la temporada, te mandaremos un resumen con tus puntos y así podrás reclamar tus recompensas. Tus puntos también empujan el marcador global. Entre todos desbloquearemos drops, fechas del tour y nuevas sorpresas dentro de la web", decían las reglas del videojuego.