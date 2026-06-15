Guía para comprar entradas para los conciertos de Quevedo en Madrid y Barcelona: preventa, venta general y las fechas de 'El Baifo Tour - España (Península)'

Quevedo se prepara para llevar El Baifo de gira por la Península. Después de días esperando el anuncio de su nuevo tour, el cantante canario sorprendía este domingo al compartir las fechas de sus primeros conciertos. En abril de 2027 visitará Madrid y en el mes de julio estará en Barcelona.

"Únicas ciudades en Península", dice el mensaje compartido en su perfil de Instagram y que ha causado gran revuelo entre sus fans que se quejan su decisión de no visitar otras ciudades. "Suerte tienen que salgo de Las Palmas", les respondió el cantante, que luego tuvo que aclarar que su mensaje estaba escrito en tono irónico: "Yo también quiero verlos a todos en el Tour y esta etapa de El Baifo va a ser muy larga y habrá muchas más ocasiones para vernos por ahí".

A la espera de conocer las fechas de esas otras ocasiones que menciona Quevedo, lo que ya se sabe es cuándo son los conciertos de Madrid y Barcelona, dónde serán y cómo conseguir entradas. ¡Toma nota y prepárate para la gira con esta guía con toda la información que se conoce hasta la fecha!.

Las fechas de los conciertos de 'El Baifo Tour - España (Península)'

Quevedo ha anunciado solo cuatro fechas por el momento. Los conciertos serán en Madrid y Barcelona.

Viernes, 9 de abril de 2027 - Movistar Arena - Madrid

Sábado, 10 de abril de 2027 - Movistar Arena - Madrid

Jueves, 1 de julio de 2027 - Palau Sant Jordi - Barcelona

Viernes, 2 de julio de 2027 - Palau Sant Jordi - Barcelona

Cuándo es la preventa de entradas y quién puede acceder

Para comprar entradas para los cuatro conciertos anunciados por Quevedo hay dos oportunidades: en la preventa de entradas y en la venta general.

La preventa de entradas arranca este martes 16 de junio a las 12:00 horas. Solo podrán hacerlo aquellos que se hayan registrado previamente en el Ticket Alamar de Quevedo de Madrid y de Barcelona. El plazo para hacerlo se cierra el lunes 15 de junio a las 15:00 horas.

Los fans registrados recibirán un código el 16 de junio para poder acceder a la preventa, que empezará a mediodía.

Cuándo es la venta general de entradas y dónde

Quienes no consigan entradas en preventa tienen una segunda oportunidad: el jueves 18 de junio en la venta general que arranca también a las 12:00 horas. Por ahora solo hay un canal oficial de venta anunciado:

Web oficial del Movistar Arena para los conciertos de Madrid

Los precios de las entradas de los conciertos de Quevedo

Igual que no se sabe cuál es el canal oficial para comprar entradas para los conciertos de Quevedo en Barcelona, tampoco se conoce cuánto cuestan las entradas para cualquiera de los shows.

No hay ninguna aproximación a este respecto y no se sabrá hasta que se inicie la preventa de entradas. El martes a partir de las 12:00 horas será cuando se conozcan los precios oficiales de las entradas para disfrutar de El Baifo en directo.

¡En Europa FM actualizaremos la información en cuanto se anuncie y te mantendremos informado de los canales para la venta general una vez que se conozcan!