Letra y significado de 'EL BAIFO', la canción de Quevedo sobre Canarias que da nombre a su nuevo disco

Como Bad Bunny, Quevedo abraza sus raíces en su nuevo álbum de estudio: EL BAIFO. La canción que da nombre al disco habla del orgullo que siente el artista por ser de Canarias: "Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor / Y la gente se mueve / En medio del Atlántico donde vivimos tú y yo / Donde sé que me quieren", dice el estribillo.

Aunque nació en Madrid, Quevedo vivió en Brasil hasta los cinco años. Después, su familia se estableció en Las Palmas de Gran Canaria. Por eso, en la letra de EL BAIFO, Quevedo dice que sería muy aburrido haberse criado en otro lugar: "Y agradezco ser de aquí, si no, ¿qué sería de mí? / Siendo de otra ciudad, o quizá' de otro paí', ja / Qué aburrido, en verdad qué poca gracia".

¿Qué significa 'baifo'?

Aunque el significado principal de baifo hace referencia a la cría de la cabra, al cabrito, la palabra tiene otro significado que se utiliza en el habla informal. Así, puede usarse de forma cariñosa para un niño o alguien joven, al igual que la palabra chiquillo. Además, en tono más bromista o algo despectivo, puede hacer referencia a alguien inmaduro. "El chiquillo, el caprichoso", dice Quevedo en la letra de EL BAIFO.

"Yo no me quiero ir jamá' / De la tierra 'onde nació mamá"

"Puto, yo sí soy El Baifo desde que era un chiquillo / Puto, yo era El Baifo hasta cuando pinté ladrillo'", canta Quevedo en los primeros versos de la canción, haciendo mención a cuando trabajó como albañil con 20 años para pagar sus primeras canciones.

La conexión especial de Quevedo con Canarias

Por mucho que Quevedo tenga que recorrer el mundo por su trabajo, él siempre vuelve a Canarias: "Yo no me quiero ir jamá' / De la tierra 'onde nació mamá / Y aunque viaje lejo', yo vuelvo pa'llá / Siempre va a ser donde quiero estar", dice el puente de la canción.

En una entrevista con El Mundo, Quevedo explica su vínculo especial con las islas: "Al final esta es mi casa, mi tierra, donde está mi gente, mi familia y mis amigos. Creo que he pasado mucho tiempo fuera de aquí y estoy superagradecido con todos los sitios que he conocido. [...] Pero al final es aquí donde soy yo al 100 %. Me da un punto real, sincero y cercano a la hora de crear mi música. Eso me lo da volver a estar aquí, conectar con Pedro [su nombre real] y darle un abrazo a mi identidad".

Letra de 'EL BAIFO', canción de Quevedo

Uh

El Baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso

Uh

-

Puto, yo sí soy El Baifo desde que era un chiquillo

Puto, yo era El Baifo hasta cuando pinté ladrillo'

Y ahora to' el mundo en las isla' quiere hacerse millo

Pa' comprar cadena' pa' sus chiquillo'

Hoy yo me levanté guapo, lindo como siempre

Me puse las Jordan, las cadena', los pendiente'

Y salgo pa' la calle, de mis isla', con mi gente

Aquí yo soy leyenda aunque yo siga en mis 20

Yo no vuelvo a trabajar, que Diosito me bendiga

Me santiguo y tiro un beso pa' los de arriba

Voy a seguir cantando y gozando hasta que Dios diga

Soporten a Pedrito mientras viva

Porque voy a seguir de guateque comiendo en Guayadeque

Cobrando cheques, tirando billete'

Odio el dinero, cualquier día lo reparto por la isla

Y nos vamos de rumba, pa'l carajo

Agradecío' con Las Palma', los primeros que me la dieron

Después vinieron chicharreros, conejero'

A toíto' les quiero, ocho isla', un sentimiento

Me meto mar adentro

Y agradezco ser de aquí, si no, ¿qué sería de mí?

Siendo de otra ciudad, o quizá' de otro paí', ja

Qué aburrido, en verdad qué poca gracia

Échale mojo, papi, y dale las gracia' a Dio'

-

Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor

Y la gente se mueve

En medio del Atlántico donde vivimos tú y yo

Donde sé que me quieren

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Aquí siempre hace sol, estoy en diciembre en chola

Sal pa' la calle, niño, y deja la consola

En el 25 de gira, casi ni fui a la playa

El 26 me la paso entero en toalla

Echo de meno' Sotavento y el Paper los jueve'

Aquí Arehucas es lo que se bebe

El sábado Chester, la resaca en Las Cantera'

Imposible no ser feliz de esa manera

De Las Palma' a Telde, de to' los vecindario'

Bendicione' pa' todo' los pueblo' y to' los barrio'

Y pa' to'a esa gente que están viviendo afuera

Vuelvan cuando quieran, su isla les espera

Y yo tendré tiempo pa' descansar cuando muera

Por ahora vo'a seguir alzando mi bandera

El día que me muera, entiérrenme en Las Cantera'

Y tiren al mar la pintaera

-

Yo no me quiero ir jamá'

De la tierra 'onde nació mamá

Y aunque viaje lejo', yo vuelvo pa'llá

Siempre va a ser donde quiero estar

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Vivo en un archipiélago (Ah) donde tocan el tambor (Ah-ah)

Y la gente se mueve (Se mueve)

En medio del Atlántico (Ah) donde vivimos tú y yo (Vivimos tú y yo)

Donde sé que me quieres (Eh)

Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor (Oh-oh-oh)

Y la gente se mueve (La gente se mueve)

En medio del Atlántico donde vivimos tú y yo

Donde sé que me quieres

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Fuente: Genius