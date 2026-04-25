Letra y significado de 'EL BAIFO', la canción de Quevedo sobre Canarias que da nombre a su nuevo disco
Quevedo abraza sus raíces y le canta a Canarias en EL BAIFO, su nuevo álbum de estudio. La canción que da nombre al disco también indaga en este sentimiento de orgullo, pero ¿qué significa la letra y el título?
Quevedo celebra Canarias con 'El Baifo': "Me da igual lo que me exijan, ya me han exigido un montón"
Como Bad Bunny, Quevedo abraza sus raíces en su nuevo álbum de estudio: EL BAIFO. La canción que da nombre al disco habla del orgullo que siente el artista por ser de Canarias: "Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor / Y la gente se mueve / En medio del Atlántico donde vivimos tú y yo / Donde sé que me quieren", dice el estribillo.
Aunque nació en Madrid, Quevedo vivió en Brasil hasta los cinco años. Después, su familia se estableció en Las Palmas de Gran Canaria. Por eso, en la letra de EL BAIFO, Quevedo dice que sería muy aburrido haberse criado en otro lugar: "Y agradezco ser de aquí, si no, ¿qué sería de mí? / Siendo de otra ciudad, o quizá' de otro paí', ja / Qué aburrido, en verdad qué poca gracia".
¿Qué significa 'baifo'?
Aunque el significado principal de baifo hace referencia a la cría de la cabra, al cabrito, la palabra tiene otro significado que se utiliza en el habla informal. Así, puede usarse de forma cariñosa para un niño o alguien joven, al igual que la palabra chiquillo. Además, en tono más bromista o algo despectivo, puede hacer referencia a alguien inmaduro. "El chiquillo, el caprichoso", dice Quevedo en la letra de EL BAIFO.
"Yo no me quiero ir jamá' / De la tierra 'onde nació mamá"
"Puto, yo sí soy El Baifo desde que era un chiquillo / Puto, yo era El Baifo hasta cuando pinté ladrillo'", canta Quevedo en los primeros versos de la canción, haciendo mención a cuando trabajó como albañil con 20 años para pagar sus primeras canciones.
La conexión especial de Quevedo con Canarias
Por mucho que Quevedo tenga que recorrer el mundo por su trabajo, él siempre vuelve a Canarias: "Yo no me quiero ir jamá' / De la tierra 'onde nació mamá / Y aunque viaje lejo', yo vuelvo pa'llá / Siempre va a ser donde quiero estar", dice el puente de la canción.
En una entrevista con El Mundo, Quevedo explica su vínculo especial con las islas: "Al final esta es mi casa, mi tierra, donde está mi gente, mi familia y mis amigos. Creo que he pasado mucho tiempo fuera de aquí y estoy superagradecido con todos los sitios que he conocido. [...] Pero al final es aquí donde soy yo al 100 %. Me da un punto real, sincero y cercano a la hora de crear mi música. Eso me lo da volver a estar aquí, conectar con Pedro [su nombre real] y darle un abrazo a mi identidad".
Letra de 'EL BAIFO', canción de Quevedo
Uh
El Baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso
Uh
-
Puto, yo sí soy El Baifo desde que era un chiquillo
Puto, yo era El Baifo hasta cuando pinté ladrillo'
Y ahora to' el mundo en las isla' quiere hacerse millo
Pa' comprar cadena' pa' sus chiquillo'
Hoy yo me levanté guapo, lindo como siempre
Me puse las Jordan, las cadena', los pendiente'
Y salgo pa' la calle, de mis isla', con mi gente
Aquí yo soy leyenda aunque yo siga en mis 20
Yo no vuelvo a trabajar, que Diosito me bendiga
Me santiguo y tiro un beso pa' los de arriba
Voy a seguir cantando y gozando hasta que Dios diga
Soporten a Pedrito mientras viva
Porque voy a seguir de guateque comiendo en Guayadeque
Cobrando cheques, tirando billete'
Odio el dinero, cualquier día lo reparto por la isla
Y nos vamos de rumba, pa'l carajo
Agradecío' con Las Palma', los primeros que me la dieron
Después vinieron chicharreros, conejero'
A toíto' les quiero, ocho isla', un sentimiento
Me meto mar adentro
Y agradezco ser de aquí, si no, ¿qué sería de mí?
Siendo de otra ciudad, o quizá' de otro paí', ja
Qué aburrido, en verdad qué poca gracia
Échale mojo, papi, y dale las gracia' a Dio'
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Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor
Y la gente se mueve
En medio del Atlántico donde vivimos tú y yo
Donde sé que me quieren
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Aquí siempre hace sol, estoy en diciembre en chola
Sal pa' la calle, niño, y deja la consola
En el 25 de gira, casi ni fui a la playa
El 26 me la paso entero en toalla
Echo de meno' Sotavento y el Paper los jueve'
Aquí Arehucas es lo que se bebe
El sábado Chester, la resaca en Las Cantera'
Imposible no ser feliz de esa manera
De Las Palma' a Telde, de to' los vecindario'
Bendicione' pa' todo' los pueblo' y to' los barrio'
Y pa' to'a esa gente que están viviendo afuera
Vuelvan cuando quieran, su isla les espera
Y yo tendré tiempo pa' descansar cuando muera
Por ahora vo'a seguir alzando mi bandera
El día que me muera, entiérrenme en Las Cantera'
Y tiren al mar la pintaera
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Yo no me quiero ir jamá'
De la tierra 'onde nació mamá
Y aunque viaje lejo', yo vuelvo pa'llá
Siempre va a ser donde quiero estar
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Vivo en un archipiélago (Ah) donde tocan el tambor (Ah-ah)
Y la gente se mueve (Se mueve)
En medio del Atlántico (Ah) donde vivimos tú y yo (Vivimos tú y yo)
Donde sé que me quieres (Eh)
Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor (Oh-oh-oh)
Y la gente se mueve (La gente se mueve)
En medio del Atlántico donde vivimos tú y yo
Donde sé que me quieres
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Fuente: Genius