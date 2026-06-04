Quevedo opina sobre el machismo que sufren Aitana o Lola Índigo en la música: "Tiene que ser superfrustrante"

Quevedo es uno de los artistas españoles más reconocidos del momento. El canario se ha convertido en una estrella del reguetón y el pop rap desde su salto a la fama en 2022 por su sesión con Bizarrap. Desde entonces, el cantante ha comprobado de primera mano que existe una gran brecha de género en la música.

En su reciente entrevista con GQ, Quevedo asegura que el público exige mucho más a la hora de asistir al concierto de una mujer respecto al de un hombre. Él mismo lo ha vivido, pues durante sus inicios: "Yo empecé en la música escribiendo mis temas, a mí lo que me gustaba era componer. Y cuando hice un show, me planté con mi chándal y con un micro, canté y ya está. Así me pasé mucho tiempo, y la gente pagaba igual. Y ese tipo de cosas no pasan con las mujeres: es real. Ha pasado con Mimi [Lola Índigo], con Aitana, con todas las chicas de España", admite, mencionando a dos cantantes con las que ha colaborado.

Quevedo: "Estaría guay que estuviera todo mucho más equilibrado"

Por eso, Quevedo asegura que nadie puede negar que "las cantantes femeninas tienen que esforzarse más en directo en cuanto a escenografía, vestuario o voces en directo que los chicos", según plantea la periodista. "Yo me llevo mucho con mi amiga Lola. La quiero mucho, fuera de la música. Y siempre se lo digo, en plan: 'Bájale dos'. En plan, no puedes currarte todo tanto. Y es verdad que decirle eso desde mi punto es mega asqueroso", apunta.

El canario asegura que debe ser "superfrustrante" esta situación para sus compañeras: "Me duele estar en la parte más beneficiada porque es una mierda. Estaría guay que estuviera todo mucho más equilibrado. Pero también creo que eso está cambiando", puntualiza. "Si estoy pagando 60 pavos por ver a Mimi en un estadio con una pantalla de 900 metros, 800 bailarines, 400 cosas pasando a la vez, tres horas de show, que son tres meses de ensayo de todos los días sin parar… y tú vas a salir a cantarme dos canciones, pues voy a tener claro qué voy a elegir", zanja.

Lola Índigo en el Metropolitano de Madrid | Getty Images

La defensa de Aitana por la equidad de género en la música

Aitana habló de este tema recientemente en la Latin Music Week de Billboard, celebrada en octubre de 2025. Entonces, la artista defendió que la industria no exige lo mismo a hombres y mujeres: "Lo que más me da rabia y me pone triste es que yo no sabía bailar, y en esta industria te enseñan que las cantantes pop deben saber bailar bien. Yo pensaba que no era una buena artista pop si no podía dar el show. Como mujer, respecto al show sobre el escenario, eso lo he sufrido bastante", contó.

Aitana en el panel de mujeres de Billboard | GETTY

"A los hombres no les exigen que bailen bien sobre el escenario […] en la música pop. Por eso me gusta tanto Rauw [Alejandro], porque se pone a bailar", añadió Aitana. Además, confesó que durante sus años de carrera ha aprendido que las artistas femeninas deberían "juntarse más".