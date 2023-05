¿Quién es Aníbal Gómez? Conoce a la mitad de Ojete calor

Si se combina música y comedia, el resultado no puede ser otro que Ojete Calor. Se trata de un dúo formado hace 20 años por Carlos Areces y Aníbal Gómez que ha logrado arrasar y llenar salas de conciertos en todas las ciudades de este país.

Aunque los dos cuentan con una larga trayectoria en la música, también se dedican al humor y la interpretación. Uno de ellos, Aníbal, se unió a este mundillo después de haber trabajado varios años en una discoteca de su pueblo (Villanueva de la Jara).

Los inicios en la comedia de Aníbal Gómez

Nació en Cuenca en 1979 y consiguió su primer papel en televisión en el programa Muchachada niu, donde estuvo entre 2007 y 2010. De hecho, varios de los humoristas más populares de la actualidad formaron parte de él como Julián López, Ernesto Sevilla, Raúl Cimas, Pablo Chiapella o el propio Carlos Areces.

Sin embargo, no se conocieron ahí como algunas personas creen, sino que sucedió mucho antes. Aníbal explicó que se conocieron por amigos comunes y un día en casa estaban varios y él hizo una performance y a Carlos le encantó: "Conectamos rápidamente como sin querer, sin forzar nada", dijo en un podcast.

Tras este programa, también ha pasado por otros del mismo estilo como Museo Coconut o Retorno a Liliflor. Ha tenido papeles en varias películas y series: Campamento Flipy (2010), Las brujas de Zugarramurdi (2013), Los del túnel (2016) o Bienvenidos a Edén (2022).

Cómo se formó Ojete Calor

Ojete Calor es uno de los grupos más icónicos. En una entrevista con La Razón, Areces reveló cómo habían tenido la idea de montarlo: Podríamos decir que fue una broma que se nos fue de las manos. Surge un día en Madrid con tapas y minis muy baratos. Estaba con Aníbal y tratábamos de decidir cuál era el mejor nombre que un grupo de música podía tener. Y después de varios intentos apareció una conjunción de palabras que me pareció mágica: Ojete Calor".

"Y el siguiente paso era crear el grupo por pura coherencia y por justicia histórica: privar a la historia de un grupo llamado Ojete Calor nos parecía inadecuado. Ese día diseñamos la portada del disco, que era una parodia de 'ya viene el sol' de Mecano que se titulaba 'ya viene el ojete' y estábamos los dos señalando entre las montañas de donde surgía un culo luminoso, y una tracklist que no tuvo nada que ver con el primer disco real. Todo era así de básico, no daba para más", aclaró.

Tienen dos discos Delayed (2013) y Pataky (2017), así como varios singles como Viejoven (2014), Tonta gilipó (2016) o Mocatriz (2019).

Aníbal estuvo en Tómatelo menos en serio con Chenoa y detalló cuál era la clave del éxito del grupo: "El truco es no saturarnos mucho, espaciar los conciertos y dedicarnos a otras cosas. Ni saturar a la gente ni saturarnos nosotros. Y luego coger mucha inspiración de la adolescencia, de los problemas de los institutos", contó el cómico, que reconoce que le gusta "el espíritu de la canción morreo, el morreo que te das en el insti".

La última canción de la banda es Extremismo mal, que Aníbal Gómez definió como "una canción que habla de la propia sociedad, en esa gente que dice yo ni machista ni feminista. Nosotros vamos más allá, comparamos extremos que no lo son. Ni homosexualidad ni homofobia. El juego de Extremismo mal es ese", destacó el cantante, que también tiene otro proyecto —Ruido Paraíso— pero no tan demandado.

"Las canciones me pedían salir", contó sobre cómo surgió este proyecto con dos discos en el mercado pero al que no le puede dedicar mucho tiempo. "La ventaja es que poca gente me pide que siga haciendo cosas de Ruido paraíso.

El encuentro de Ojete Calor con Björk

En esta misma entrevista, confesó un gracioso encuentro que tuvieron con Björk en Islandia, donde acudieron para entregar unos premios europeos. Allí les dijeron que esta artista actuaría antes que ellos.

"Nos fuimos corriendo a una tienda de discos", explicó sobre cómo recibieron la noticia. "La chica que llevó a Carlos a dar el premio lo había visto pinchar en una fiesta y lo llamó esa chica es casualmente amiga de Björk", añadió sobre su persona en común. "¿Tú crees que podemos pedirle un autógrafo", le preguntaron emocionados.

La respuesta fue sí y ahí llegó la siguiente parte de esta historia. "Se abre la puerta y aparece una señora con una bolsa en la cabeza, como las vecinas de Valencia", contó entre risas sobre la artista, que hizo toda su sesión así.

Al terminar se produjo el encuentro de Björk con bolsa en la cabeza y Carlos y Aníbal vestidos de gala. "Eso a Björk no le apetece, le da urticaria", pensó el cómico, que decidió enseñarle una foto de Ojete Calor que tenía en el móvil. ¡Le encantó!

"Cuando saqué los vinilos, le cambió la cara. No le gusta nada que contribuyamos a que pueda comer comprando su música", explicó el músico sobre la artista, que respondió con un "usad vuestra imaginación" cuando le preguntaron los del festival si podían hacerse una foto con ella.

"No tenemos fotos pero sí tenemos grabaciones del DJ set", explicó el integrante de Ojete Calor.

Aníbal Gómez es una estrella del humor y la música, sin embargo, detrás de él hay mucho más. Aún así, ha sido siempre muy discreto con su vida privada, por lo que no hay mucha información al respecto.