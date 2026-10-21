Quién es Ashe, la artista de pop emocional que colabora con Finneas, el hermano de Billie Eilish

Ashe es una artista que lleva el pop por bandera y las letras más melancólicas como sello de identidad. Y en estos años ha contado con la compañía de Finneas como productor, pero también como colaborador a dos voces.

Ashe es una de esas artistas que ponen la piel de gallina por sus letras sobre desamor. Esta cantante se ha ido haciendo un hueco gracias a la fragilidad e ironía de su pop, y su sensibilidad se ha abierto paso así en la industria musical.

Nacida en San José, California, el 24 de abril de 1993, la artista defiende una propuesta musical que se mueve entre el pop alternativo, el indie pop y el folk contemporáneo. Estudió composición y producción musical en Berklee College of Music, en Boston, y comenzó a abrirse camino como vocalista en canciones de música electrónica

Sus primeros pasos estuvieron vinculados a la escena electrónica y a colaboraciones con productores y DJ. En 2015 participó en Sleep Alone, del productor sueco Ben Phipps, y posteriormente colaboró con artistas como Whethan y Shaun Frank. Estas experiencias le permitieron familiarizarse con una producción musical más electrónica antes de consolidarse como solista. En 2017 publicó Used to It y, en 2018, lanzó su primer EP, The Rabbit Hole.

Aunque aquellas primeras canciones todavía no le habían proporcionado una gran proyección comercial, sí mostraban una artista interesada en combinar melodías pop accesibles con letras personales y arreglos que se alejaban de las fórmulas más convencionales.

Su éxito en 2019

El gran punto de inflexión llegó en 2019 con Moral of the Story, una canción sobre una relación fallida y la dificultad de comprender lo que queda después de una ruptura. Lejos de presentar el desamor únicamente como una tragedia, Ashe aborda la experiencia desde la aceptación y el aprendizaje personal.

La canción adquirió una nueva dimensión cuando apareció en la película de Netflix A todos los chicos: P. D. Todavía te quiero, estrenada en 2020, y llegó a un público mucho más amplio que comenzó a ponerla en el mapa.

Su alianza musical con Finneas

Por supuesto, una figura esencial en esa etapa de Ashe fue Finneas O’Connell, músico, compositor y productor que es el hermano de Billie Eilish.

Y es que Finneas participó en la creación y producción de la etapa de Moral of the Story, contribuyendo a dar forma a un sonido íntimo, atmosférico y cuidadosamente construido.

Los músicos no se quedaron en esa anecdótica colaboración: en 2021, Ashe publicó su álbum de debut, Ashlyn, una obra que consolidó su identidad como compositora y amplió su paleta sonora con temas como Till Forever Falls Apart, un dueto con Finneas.

Poco a poco la seguridad en Ashe se fue abriendo camino hasta que llegó su segundo álbum, Rae, publicado en 2022, mostró una artista más madura y con una identidad definida. Así se puede apreciar en canciones como Angry Woman y Another Man’s Jeans.

Ashe regresó en 2024 con Willson, un álbum publicado de manera independiente que reforzó su voluntad de controlar su trayectoria y explorar su identidad creativa con mayor libertad.

Y la relación entre Ashe y Finneas encontró una nueva dimensión en 2025 con The Favors, The Little Mess You Made. Con esta segunda colaboración los artistas dejan claro que su conexión artística no tiene límites.

Un nuevo proyecto este 2026

Este 2026 Ashe ha lanzado The Girl Of Your Dreams, su nuevo álbum. El disco tiene 11 canciones en las que sigue explorando ese pop alternativo tan suyo, con letras emocionales y un sonido íntimo. Entre los temas están Stop The Wedding!, Lasso The Moon, Stardust, Love Bomb y Funeral.

Ashe está construyendo una carrera alrededor de la honestidad emocional sin renunciar a la ambición musical. Su repertorio puede pasar de una balada sobre el duelo a una canción irónica sobre las relaciones, y de ahí a una producción pop de gran riqueza sonora, sin perder una identidad reconocible. Y Finneas ha sido un colaborador decisivo en su carrera, que todavía tiene mucho que regalarnos.