Quién es el cantante Dellafuente, el artista granadino que actúa en los Goya 2025

Dellafuente es uno de los artistas que actúan en los Premios Goya 2025. El artista es un rostro consagrado de la música urbana, siendo un cantante que ha conseguido grandes éxitos en la industria musical española.

Pablo Enoc Bayo, conocido en el mundo artístico como Dellafuente, nació el 1 de enero de 1992 en Granada. Pese a que hora es un icono para las generaciones más jóvenes, no siempre tuvo tan claro el hecho de ser artista.

Y es que de pequeño soñaba con ser futbolista y para conseguirlo jugó al fútbol, primero como portero en fútbol 5 y luego como jugador de campo en fútbol 7.

Dellafuente | YouTube

Sin embargo, una lesión truncó su sueño de ser futbolista profesional. "Me hice un tatuaje en la rodilla que pone 'RIP dreams' por eso", comentó en un evento de Red Bull. Tras colgar las botas, fue cuando Dellafuente se sumergió en el mundo de la música.

Sus inicios en la música

Dellafuente comenzó en la profesión musical fusionando sonidos urbanos con flamenco, reguetón y ritmos latinos, creando lo que él mismo denomina "folclore atemporal". Y escogió ese nombre en honor a su abuela.

"Cuando era pequeño pasaba los veranos en la casa de mi abuela. Ella era De la Fuente original. Tenía una vínculo muy fuerte con ella. Iba a verla siempre que podía. En honor a ella cogí el nombre artístico de Dellafuente. Ella no vio nada de mi carrera. Pero todo lo que hago con el nombre lo hago en su honor", contó para Red Bull.

Su primer contacto con la música, tal y como contó Dellafuente, sucedió en una tienda de ropa de Granada. Así lo contó para Red Bull: "Lo aproveché con un guitarrista, un percusionista y un cantaor que me hizo el estribillo". No obstante, al principio se tomó la música como un hobby y estudió durante un tiempo diseño audiovisual, lo que le ayudó en sus primeros videoclips.

Dellafuente ha cosechado numerosos éxitos a lo largo de su carrera. Entre sus canciones más emblemáticas se encuentran Guerrera (2017), una colaboración con C. Tangana que se convirtió en un himno generacional; Flores pa tu pelo, una muestra de su habilidad para mezclar ritmos urbanos con letras emotivas y Dile, una canción que destaca por su fusión de estilos y su lírica sincera.

Su conciencia de clase también la vuelca en las letras, y esta le viene de familia, tal y como ha contado él para Red Bull: "Mi madre siempre me ha dicho que somos de clase baja porque la clase media no existe. Un mileurista no puede ser clase media jamás; eso es lo que te hacen creer para que no pienses que eres pobre...".

Así, su capacidad para innovar y conectar con el público le ha valido un lugar destacado en la música española contemporánea. De hecho, parece que ya no se siente tan identificado con el artista que nació dada su evolución, tal y como contó en Granada Digital: "Para mí, Dellafuente murió hace ya mucho tiempo".

Sus problemas con el concierto en el Bernabéu

En 2024, Dellafuente tenía previsto ofrecer un concierto en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 15 de noviembre, en el cual colgó el cartel de sold out. Sin embargo, debido a quejas vecinales por el ruido y la necesidad de realizar obras de insonorización en el estadio, el evento fue suspendido sin fecha prevista.

A diferencia de artistas a las que le pasaron lo mismo, como Aitana y Lola Índigo, que han marcado nuevas fechas para sus shows en el estadio del Real Madrid, el granadino decidió cambiar de recinto para su gran concierto planeado. De hecho, lanzó una segunda fecha.

Así, Dellafuente anunció que el concierto se trasladaría al estadio Metropolitano, con fechas programadas para el 20 y 21 de junio de 2025. Esta decisión permitió que más de 100.000 seguidores que intentaron conseguir entradas pudieran asistir al espectáculo.