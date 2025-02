¿Qué cantantes actúan en la gala de los Goya de esta noche?

La música vuelve a ser protagonista en la gala de los Premios Goya. Este año la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, ha elegido Granada como sede de su gran fiesta y ha anunciado a un elenco de artistas de la tierra para poner la banda sonora a la noche.

Los hermanos Morente, Lola Índigo, Dellafuente y Miguel Ríos se suben al escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada, que alberga la ceremonia presentada por Maribel Verdú y Leonor Watling y en la recoge el Goya de Honor la actriz Aitana Sánchez-Gijón.

No son los únicos artistas confirmados en esta gran fiesta del cine. A ellos se suman consagradas figuras de la música española que pondrán el hilo musical a una noche en la que no hay un claro favorito en la lista de nominados y en la que se esperan muchas sorpresas.

Descubre aquí a todos los artistas de los Goya y ponte al día de quién es quién.

Alejandro Sanz

No hacen falta grandes presentaciones. Alejandro Sanz es uno de los artistas españoles más internacionales y, curiosamente, nunca antes había estado en la gala de los premios Goya. El cantante de 56 años estuvo nominado a Mejor canción original en 2021 por El verano que vivimos, de la película homónima, aunque no estuvo en la ceremonia porque ese año se celebró bajo estrictas condiciones de seguridad por estar todavía en pandemia.

Sanz llega a la gala con una canción recién estrenada, Hoy no me siento bien, junto al Grupo Frontera, y un disco en camino. Todavía no tiene título ni fecha, ya hemos escuchado su primer single. El pasado octubre el de Moratalaz estrenó Palmeras en el jardín.

Amaral

Amaral aterriza en la gala con el disco Dolce Vita recién salido del horno. El dúo zaragozano, que llevaba sin sacar música desde hace más de seis años, presentó su noveno álbum de estudio el miércoles 5 de febrero en un evento al que no faltó Europa FM. Días antes, el sábado 1 de febrero, tocó en directo por primera vez la canción que da nombre a su nuevo trabajo en la final del Benidorm Fest. Eva y Juan han vuelto a lo grande.

Dellafuente

Dellafuente es uno de los nombres granadinos de la noche. El cantante de 33 años es una de las voces más representativas del género urbano. De hecho, cuesta encontrar un artista del género sobre el que no ha influido. En junio lanzó el disco Torii Yama, que define como su “décima revisitación a la cultura granadina” y en el que tiene un papel protagonista la montaña (dice refiriéndose a Sierra Nevada). “Para mí ni existía antes y ahora es superimportante. Siento que es algo que influye mucho en el carácter de los granadinos. Es muy autóctono el sentimiento este de ser más hermético e introspectivo”. En junio actuará dos noches seguidas en el Metropolitano tras tener que aplazarse su show de noviembre en el Santiago Bernabéu. Con más de 45 millones de reproducciones, su canción Manos rotas con Morad es hoy la más escuchada.

Dora

Dora es Dora Postigo, la joven artista de Madrid conocida por ser hija de Bimba Bosé. La cantante de 20 años, que inició su carrera en la música siendo todavía una adolescente, lanzó en octubre su primer álbum de estudio, A flor de piel, bajo el sello Dora Récords que creo con su padre. "Siempre se ha preocupado de que cuidase mucho esa independencia. La discográfica es como mi pequeño oasis”, dijo sobre el productos musical y audiovisual Diego Postigo.

Estrella, Soleá y Kiki Morente

Los hermanos Morente en un concierto en el Circo Price de Madrid en 2013. | Getty Images

Los hermanos Morente son los hijos del cantaor Enrique Morente, que han decidido seguir los pasos de su padre por separado aunque no dudan en epatar sus voces cuando la ocasión lo merece. En diciembre de 2022 hicieron una mini gira para cantarle a la Navidad y más recientemente se unieron en el Teatro Albéniz durante la presentación del disco Azabache del pequeño. Kiki, de 35 años, es el que inició su carrera más recientemente. Estrella, de 45, y Solea, de 40, tienen una trayectoria mucho más larga, consolidada y conocida.

Lola Índigo

Lola Índigo se convierte en la tercera concursante de Operación Triunfo 2017 que actúa en una gala de los Goya. Antes lo hicieron Amaia en 2020 y 2024 (esta vez con David Bisbal) y Aitana, en 2021. La de Hueto Tajar es uno de los rostros de Granada más importantes dentro del panorama musical actual. En 2023 formó parte las Flamenco Sessions organizadas en Granada con motivo de la celebración de los Latin Grammy en Sevilla y a finales de ese año lanzó el disco GRX, un álbum dedicado íntegramente a su Granada natal, a sus raíces y a los valores que se le han inculcado toda la vida y en el que colaboran compañeros como Dellafuente o La Zowi.

Miguel Ríos

Dice Miguel Ríos que no es el artista que más veces se ha retirado, sino que es el que más veces ha vuelto. El cantante de Granada de 80 años dejó los escenarios en 2011 con una gira de solo tres conciertos y volvió a subirse a los escenarios en 2021. Dos años después quiso celebrar sus 40 años de carrera con el tour Rock & Ríos al que le iba a suceder una retirada aunque parece que la Academia de Cine se ha interpuesto en sus planes. Porque, ¿quién mejor que el para decirles Bienvenidos a todos los invitados a la fiesta del cine?

Rigoberta Bandini

Recién aterrizada de la final del Benidorm Fest 2025, Rigoberta Bandini aterriza en los Goya con su nuevo single Kaiman. La cantante de 34 años, que quedó segunda en la primera edición del certamen alicantino, prepara el lanzamiento de su segundo disco: Jesucrista superstar sale el 21 de marzo.

Zahara

Con una canción nueva bajo el brazo, Quién dijo, y un disco en camino, Lento Ternura, Zahara llega a los Goya cargada de ilusión. La cantante, compositora y presentadora de 41 años es una de las voces femeninas más representativas de pop español. Empezó su carrera autoeditándose en 2001, Hecho en casa, y lleva ya 13 álbumes en su carrera. En todo este tiempo no ha dudado en decir lo que piensa y relatar sus experiencias más duras. Sufrió abusos sexuales cuando tenia 12 años y maltratos psicológicos de parejas tóxicas. La música y la terapia fueron su salvación desde entonces.