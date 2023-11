Quién es Danna Paola: su papel en 'Élite', cuántos años lleva en la música, su polémica con una revista y su novio

Su papel en la serie de Élite (donde interpretaba a Lucrecia) fue la carta de presentación en España y el salto internacional de su fama. Sin embargo, Danna Paola es mucho más que aquella actriz protagonista de un drama adolescente. La serie, que también se convirtió en un fenómeno mundial, le permitió mostrar su talento como cantante al interpretar diversas canciones para la banda sonora. Un talento que ya había desarrollado mucho antes. La primera vez que se le ofreció un contrato discográfico tenía solo seis años de edad.

Con 28 años, es cantante, influencer, actriz, compositora, mezzosoprano y protagonista de musicales. En Broadway ha trabajado en Wicked y en España y México, en Hoy No Me Puedo Levantar.

Su último trabajo musical llegó en 2021 bajo el título K.O. Es la compositora del disco, en el que explora su lado más sentimental y en el que ha querido narrar las historias de amor más apasionantes de su vida explorando sentimientos como la decepción o el olvido.

Hija del famoso cantante mexicano Juan José Rivera, nació en Ciudad de México en una familia rodeada de música, arte y espectáculo. Desde muy pequeña supo que su vida estaría relacionada con la interpretación y la música. Lo supo y lo logró. Desde que tiene uso de razón ha trabajado en teatro, musicales, cine, series y televisión.

Su salto a la fama internacional de una manera estratosférica le llegó con la serie de Netflix en la que interpreta a una de las protagonistas y antiheroínas más queridas y carismáticas de la ficción: Lucrecia.

El trabajo y la disciplina, claves de su éxito

Desde su debut en Élite, en 2018, no ha dejado de cosechar éxitos internacionales que la han consagrado como una de las referencias latinoamericanas de mayor importancia a nivel internacional. En Instagram acumula más de 30 millones de seguidores.

Su camino hasta la fama no ha sido precisamente fácil: como ella ha afirmado en más de una ocasión, la clave de su éxito ha sido el trabajo y la disciplina. De ahí su fama de dejarse la vida en cada uno de los proyectos que hace y también de ahí que haya conseguido muchos de los papeles y roles que poco a poco la han catapultado al estrellato.

Sus inicios en el mundo de la música y de la interpretación

Fue en el año 1999 cuando Danna Paola comenzó a aventurarse en el mundo de la televisión y de la música. Empezó realizando apariciones en varias cadenas latinoamericanas y protagonizando telenovelas como Maria Belén al mismo tiempo que lanzó su primer disco Mi Globo Azul. Tenía sólo seis años.

Durante los siguientes años siguió participando en diversos formatos televisivos como telenovelas, películas, series de televisión, concursos de la tele mientras seguía realizando colaboraciones y sacando música de carácter infantil.

Ha sido reconocida con numerosos premios a lo largo de su carrera, incluyendo varios Kids' Choice Awards México y Premios Juventud. Su versatilidad como artista, su carisma en el escenario y su dedicación al trabajo la han convertido en una de las figuras más destacadas del entretenimiento en México y América Latina.

Danna Paola y su salto a Broadway

Fue a partir de 2013 cuando comenzó a profesionalizarse. Llegó entonces su etapa más adulta tanto a nivel interpretativo en el terreno de los musicales. Ese año logró protagonizar en Broadway la primera versión en español del musical estadounidense Wicked, basado en la novela de Gregory Maguire, Wicked: Memorias de una Bruja Mala. Mientras, reeditó y lanzó los sencillos musicales de más éxito durante su infancia.

Su faceta más internacional como cantante

Desde entonces no ha parado de trabajar y de cosechar éxitos. Ha puesto voz a proyectos internacionales para Disney como la banda sonora para versión en español de la película de Enredados o una de las últimas apuestas de la factoría: la película de Raya y el Último Dragón.

Ha sido jurado de la versión de Operación Triunfo mexicana llamada La Academia o de La Voz: México. Ha protagonizado el musical de Hoy No Me Puedo Levantar de Mecano, mientras no ha dejado de hacer música de estilos urbanos y latinos con estrellas internacionales y nacionales como Cali Y El Dandee, Lola Indigo, Aitana o Sebastian Yatra.

Este lanzamiento internacional es el motivo por el que –a pesar de haber vivido en México durante su infancia– actualmente reside entre su país, Estados Unidos y España.

La polémica con una revista por su apariencia física

En marzo de 2022 la revista People en español habló con la mexicana en una entrevista que acabó con final amargo. Sobre todo para ella. En la portada la definían como "fuerte" y "libre", pero en su interior se hacía énfasis en "nueva" figura "sexy", algo que no gustó en absoluto a la artista, que se pronunció sobre ello en su perfil de X.

"No, no estoy estrenando nueva figura. No, no hice la sesión de fotos para presumirla", protestó la cantante en Twitter junto a una imagen del interior de la revista en la que se puede leer "Danna Paola, sexy como nunca".

"Siempre que hago entrevistas, hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental, etc, pero siempre se me pregunta sobre mi físico, siempre es un punto de opinión, y llevo años luchando con esas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo", ha continuado explicando.

"Y esta vez durante la entrevista hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora, específicamente con mi cuerpo, y honestamente evite esas preguntas y me enfoqué mi salud mental ya que eso ha ayudado mucho a cuidarme por fuera también. En fin, es un tema que en todas las entrevistas intento darle la vuelta y no hacer énfasis en los cambios de mi cuerpo, porque nunca ha sido un tema fácil para mí y más cuando los medios me hicieron body shaming muchos años", concluyó visiblemente enfadada.

Su novio, el cantante Álex Hoyer

En el plano sentimental, la artista no ha dejado de dar pistas de que su corazón. Desde finales de 2020, las revistas del corazón afirmaron su relación con el también cantante Álex Hoyer, con quien hacía tiempo que tenía una relación especial de amistad. El artista de género urbano de Los Ángeles y Danna Paola.

Ahora los rumores van más allá y hablan de posible compromiso. "Lo hemos pensado, sí lo he pensado y no sabemos cuándo", dijo el cantante durante su paso por la alfombra roja de los Eliot Awards 2022. La pareja se ha convertido en una de las favoritas en el mundo de la música.

