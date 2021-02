Danna Paola explica la peligrosa experiencia que vivió de fiesta en Madrid: "No recuerdo cómo acabé en el hospital"

Ya seas Danna Paola o cualquier mujer o persona de riesgo hay que extremar las precauciones siempre cuando nos encontramos ante la presencia de alguien desconocido de fiesta por la ciudad. Siempre existe la posibilidad de que las personas tengan malas intenciones, por muy simpáticas y amables que parezcan en un principio.

Así lo explicaba la mexicana Danna Paola. La cantante y actriz, conocida en España por interpretar a Lucrecia en la serie de Netflix de 'Elite', ha relatado hace poco en una entrevista uno de los momentos más duros de su vida que tuvo que vivir en Madrid.

Todo ocurría durante una noche cualquiera. Danna salió a cenar a un restaurante con un amigo cuando un grupo de chicos se acercaron a ellos y comenzaron a hablar. Todo parecía ir bien, eran simpáticos y se encontraban tranquilos. Sin embargo, de repente todo cambió. Fue en un momento de la noche – cuando su amigo tuvo que ir al baño – cuando uno de los chicos con los que hablaban la invitó a una copa.

Había perdido de vista su vaso y, dada la situación y que sus nuevos acompañantes parecían simpáticos decidió aceptar la copa. Sin embargo, todo empezó a cambiar. Según le comentaba al periodista Yordi Rosado para sorpresa suya, comenzó a encontrarse muy mal. "Me empiezo a sentir muy mal, me empiezo a marear, me empezó a dar mucho sueño y ellos intentaron sobrepasarse", explicaba. "No me acuerdo de que pasó entre ese lugar, como llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital", continuaba.

"No sé cómo agarramos el Uber, no sé cómo llegué a mi casa, solo recuerdo que alguien entró en mi casa, que estaban los paramédicos. Gracias a Dios, mi amigo estaba conmigo". "Fue algo muy heavy. Fue una lección de vida que tenía que pasar para ser consciente. Entendí que Dios es muy grande y me estaba cuidando", seguía explicando.

La actriz, se encontraba en aquellos momentos en la ciudad rodando la primera temporada de 'Élite'. Según explicaba al periodista había querido contar la historia con sinceridad para dar a entender que esta situación "le puede pasar a cualquiera".

"Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te quieras ligar a cualquier extraño en cualquier lugar... Seamos conscientes. Por más fuertes que seamos, por más independientes que seamos, por más 'yo me cuido sola', no sabemos las intenciones de los demás y a veces un ligue puede acabar en algo fatal. Es triste, pero no puedes confiar en cualquier persona" finalizaba.