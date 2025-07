"No se ve", "desde la grada no se oye": las quejas sobre el concierto de Aitana en Barcelona

Aitana ha llegado al Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona dispuesta a dejarse la piel para regalarle a su público un concierto memorable. Y lo ha conseguido, ya que la artista ha presentado su espectáculo más ambicioso al ser el primero que celebra en un estadio.

Sin embargo, la artista y su equipo técnico han tenido que afrontar algunos inconvenientes en directo respecto al sonido o a la visibilidad del escenario.

El sonido desde las gradas

Durante las cinco primeras canciones, aproximadamente, los asistentes al concierto desde las gradas del Estadi Olímpic han protestado al grito de "no se oye, no se oye". Al parecer, el sonido no llegaba hasta los asientos más altos del recinto, aunque finalmente han conseguido arreglar el problema.

"Ha costado, pero lo han arreglado, supongo que no estaban enviando su voz a los altavoces laterales. Y para los que critican el concierto… ha sido genial y estaba pegadísimo de gente", ha comentado el usuario @aleixcanovas143 en X, quien previamente había pedido la devolución de su dinero por la falta de sonido en su asiento.

La falta de visibilidad desde la pista

Otro problema que ha tenido que afrontar el concierto de Aitana ha sido la falta de visibilidad desde las primeras filas de la pista. El espectáculo incluye una Front Stage (entradas a 99 euros) donde los fans más incondicionales han podido disfrutar del show lo más cerca posible de la artista, algo que también ha provocado la pérdida de visibilidad en algunos tramos del escenario por la altura de la plataforma.

"Lo que os pasa es que a la mínima que Aitana se equivoca, no sabéis aceptarlo, pero seguid defiendo lo indefendible. No es normal que no se vea ni una persona de las siete que hay", ha criticado la usuaria @vaqaitana en X durante el concierto de Julieta, la telonera.

Estos problemas podrían haber afectado a la propia artista antes de comenzar su concierto. Según @tinyy_mp3 en X, "Aitana ha salido llorando de la prueba de sonido tras todo lo ocurrido y se ha abrazado con Valle y Julieta, que la estaban esperando para animarla. El equipo (bailarines, músicos…) están muy decepcionados".

Y, para explicar lo sucedido, añade: "El escenario estaba bastante alto y los que estaban en la valla de Front Stage han gritado e insultado porque no se veía. Además, un hombre ha tirado una botella (pero estaba vacía y sin tapón) y le ha dado a un bailarín; le echaron del estadio".

Sea como sea, el espectáculo ha continuado y el equipo de Aitana tiene tiempo de revisar los desperfectos de cara a sus dos conciertos en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, los días 30 y 31 de julio