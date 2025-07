El Movistar Arena se sumerge en la 'Dolce vita' con Amaral

20:37 horas, se apagan las luces y se proyecta en la pantalla un vídeo que nos adentra en la atmósfera que viviremos las próximas dos horas. "Amaral presenta: Dolce Vita" y, sin pausa, aparecen en el escenario Eva Amaral y Juan Aguirre para cantar la canción homónima de su último álbum, el que se celebra con esta gira nacional que arrasa por donde pasa.

Tras seis años sin sacar álbum, Dolce vita no podría haber tenido una mejor acogida. Con más de 16 fechas anunciadas y seis sold outs a sus espaldas en lo que va de tour, la ciudad madrileña ha dejado claro que el regreso de Amaral era uno de los más esperados. Pero más allá de las cifras, si algo ha marcado este sábado 19 de julio en el Movistar Arena, ha sido el fervor del público, que ha coreado junto a la cantante todas las canciones, desde las que componen este nuevo álbum hasta sus grandes éxitos dosmileros.

"¡Buenas noches, Madrid!", esas han sido las primeras palabras con las que la vocalista Eva Amaral se ha dirigido al público, pero tendríamos que esperar un par de canciones para poder disfrutar de una conversación más profunda con la artista, ya que, rápidamente, ha comenzado a sonar la melodía de una de sus nuevas composiciones, Eso que te vuela la cabeza, convirtiendo el Movistar Arena en una auténtica fiesta en la que, por no faltar, ha habido hasta confeti.

Acompañando a su vestido negro de unas gafas de sol, dándolo todo con Tal y como soy, la vocalista ha pasado a estar aún mejor acompañada con su propia sombra, que la seguía a cada paso que daba. Una escenografía que se ha repetido posteriormente en varias de sus actuaciones. Sin pausa, la han seguido Toda la noche en la calle y Rompehielos, con un público que no ha dejado de seguir los movimientos de brazos de la vocalista de un lado a otro. Mares igual que tú y Ruido han ido a continuación, fusionadas a la perfección mediante el solo del batería.

"A veces la vida no es tan dulce y pasa a ser amarga"

"¡Muchísimas gracias, Madrid!", así se ha despedido Eva Amaral del escenario para dejar brillar en solitario a su compañero Juan Aguirre. El guitarrista no ha perdido la oportunidad de coger el micrófono para agradecer al público su presencia, desde los que les han escuchado en sus inicios tocando por Malasaña, hasta los más recientes. Pero si algo ha dejado claro Aguirre, es que quería que este concierto, en un escenario tan imponente como el Movistar Arena, se viviera como si de una de esas pequeñas salas se tratara. Sin duda así ha sido, con la colaboración de todo el público iluminando el recinto con sus linternas del móvil al ritmo de Tardes en versión acústica.

Lejos de volver como la habíamos dejado hace unos pocos minutos, la entrada de la vocalista fue cuanto menos impactante. El Movistar Arena pasó a teñirse de rojo, conjuntando con el nuevo vestuario de la artista, que se apoderó del micro y sobrevoló el escenario mientras daba voz a En el centro de un tornado. Seguidas posteriormente de Libre y Kamikaze, hasta que Eva Amaral ha pasado a dar el primer discurso de la noche.

"Este álbum habla de la belleza de vivir. [...] A veces la vida no es tan dulce y pasa a ser amarga, y precisamente por eso nos hemos querido agarrar a esa dulzura. Así que, a celebrar la dulzura y el amor esta noche", ha dicho la cantante. Así ha dado paso a grandes himnos como Moriría por vos, unida a Días de verano y Viernes Santo.

El tono del concierto cambió tras la proyección de un vídeo que nos sumergió en una versión de Te recuerdo Amanda, dando paso a Podría haber sido yo, un homenaje directo a Víctor Jara. "Podría haber sido yo, por cantar esta canción. Hoy solo quiero gritarla; que suene tu voz, Víctor Jara", dice la letra. El tema fue acompañado de un breve discurso donde la crueldad se convirtió en protagonista, denunciando las injusticias vividas tanto por Jara como las que hoy sufre el pueblo palestino en Gaza.

Resurrección, Cómo hablar y Los demonios del fuego han ido a continuación, acompañados de una pequeña espera, con un público expectante y desconcertado que no ha dejado de aplaudir, silbar y hasta zapatear. La calma ha llegado con la puesta en escena del dúo, que ha cantado Sin ti no soy nada en su versión acústica, seguida de La suerte, No lo entiendo y Hacia lo salvaje.

Los asistentes no han dejado de conectar con la banda en ningún momento, pero no ha sido hasta La unidad del dolor y Revolución cuando la cantante ha cedido directamente el micro al público, seguida de Hasta que la música se acabe.

Otro momento de silencio se ha vivido en el recinto cuando el escenario se ha oscurecido de nuevo. Pero esta vez, a diferencia de la primera, el público en lugar de confusión ha mostrado emoción, gritando "otra, otra, otra"... y así ha sido. "Lo que hemos vivido esta noche con vosotros y vuestra energía no lo olvidaré nunca", decía la zaragozana dando la entrada a Pájaros.

El momento más sobrecogedor de todo el concierto ha sido cuando la cantante ha anunciado la que sería la próxima canción, Salir corriendo, y la historia que tiene detrás. Una presentación que se ha convertido en un discurso frente a la violencia machista, que por desgracia le tocó vivir a una de sus amigas. Ha ido acompañada por un visual de lo más impactante, con la aparición en pantalla de Esther Navarrete corriendo, la campeona española de maratón.

Hasta que, finalmente, ha llegado la famosa canción Marta, Sebas, Guille y los demás, más conocida popularmente como "Son mis amigos", seguida de El universo sobre mí hasta el cierre con Ahí estás, como broche de oro de la noche.

Arrodillada ante el público, sonando de fondo Nothing compares 2U, Eva Amaral se ha puesto de nuevo en pie para decir sus últimas palabras: "Gracias por estar ahí, siempre valientes e inquebrantables, a vuestros pies".

Dejando como última imagen de la noche a Juan Aguirre y Eva Amaral solos, lanzando sonrientes y algo nostálgicos un beso a cámara. Su imagen se difumina, pero la ovación no cesa. Así, una vez más, Amaral demuestra que sigue siendo un referente en la industria musical, con un público entregado que los acompaña en cada nueva etapa.