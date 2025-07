Charli xcx se casa con George Daniel: las mejores imágenes de su boda en Londres

La cantante británica Charli xcx, responsable del fenómeno BRAT, y George Daniel, miembro de la banda The 1975, han oficializado su enlace durante una ceremonia íntima celebrada en Londres este sábado 19 de julio por la tarde.

La boda civil apenas ha contado con unos 30 invitados y ha destacado por la naturalidad que caracteriza a Charli xcx, quien ha compartido imágenes del evento en sus redes sociales mostrando su vestido o la fiesta posterior al enlace. Cabe destacar que son las supuestas imágenes de Dua Lipa en la boda son falsas, ya que algunos usuarios están compartiendo fotografías antiguas de la cantante, de 2022.

A la boda han asistido amigos de la pareja y los padres de la británica, quienes no quisieron perderse este momento tan especial para su hija. Sin embargo, entre los invitados ha destacado la ausencia de Matty Healy, la vocalista de The 1975 y mejor amiga del novio que no ha podido acudir porque estaba en Los Ángeles.

En cuanto al vestido de Charli xcx, la artista ha optado por llevar un velo de tul y un traje Nova Cora de Vivienne Westwoo, caracterizado por la seda, la ausencia de tela en los hombros y un largo midi. A esto, hay que sumarle unas gafas de sol negras que la británica ha querido ponerse en algunos momentos del enlace. Por su parte, George Daniel ha lucido un traje negro bastante sencillo.

Su historia de amor

Charli xcx y George Daniel se conocieron en 2019 en los GQ Men of the Year Award. Dos años después, la banda The 1975 colaboró con la artista en Spinnning. Su fusión musical seguiría forjándose entre ambos músicos, ya que en 2022 el batería figuró como productor en algunas composiciones de CRASH, el quinto álbum de estudio de Charli xcx.

Ese mismo año, la pareja oficializó su relación a través de redes sociales, y en 2023 la cantante desveló que se habían comprometido.