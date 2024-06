Quién es Leony, la artista alemana que interpreta el himno oficial de la Eurocopa 2024

Fire es la canción oficial de la Eurocopa 2024, y tras este enérgico tema se encuentran músicos de distintas partes del mundo: el grupo canadiense One Republic, los italianos Meduza y la artista alemana Lenoy.

Los artistas actuarán en directo en la ceremonia inaugural de la competición, y también en la final del torneo, que se disputará en Alemania.

En el caso de Leony, la cantante es toda una estrella internacional que ahora se vuelve a abrir paso a su público de la mano de la Eurocopa, celebrada en su propio país.

Así es la trayectoria de Leony

Leonie Burger es una cantante y compositora de música pop nacida en Alemania en 1997.

Como ocurre cada vez de forma más habitual, la artista debutó en televisión, concretamente en el programa alemán Rising Star, donde todavía formaba parte de la banda Unknown Passenger.

Fue en 2016 cuando Leony firmó con Sony Music en Australia, y bajo este sello lanzó su primer single en 2017, Surrender.

A esta canción la siguieron otras como Boots y More Than Friends. Bajo otra marca personal, triunfó con el sencillo Far Away from Home.

Desde 2022 se ha podido ver a Leony como jueza de distintos programas de televisión musicales, y ahora vuelve a la escena musical con One Republic y Meduza y su himno Fire.