Videoclip, letra y quién canta 'Fire', la canción oficial de la Eurocopa 2024 en Alemania

Arranca la Eurocopa 2024 en Alemania, y con el torneo despega la canción que no dejarás de escuchar este verano: Fire es el tema que pondrá banda sonora a la competición futbolística europea de este año.

Detrás de este himno que presenciará los 24 países que buscarán hacerse con la copa se encuentran tres artistas consagrados: el grupo estadounidense One Republic, el trío de música electrónica Meduza y el artista Leony.

Los músicos se han juntado con la intención de crear una canción perfecta para los aficionados del fútbol, la parte más importante del deporte.

Tanto en el partido inaugural entre Alemania y Escocia como en el de la clausura los artistas detrás de Fireactuarán en directo frente a los aficionados que asistan.

Así lo contó Ryan Tedder, quien está detrás de Fire: "Lo escribimos para los aficionados al fútbol y a la música de todo el mundo con la esperanza de que nos inspire y nos una en la cuenta atrás para la Eurocopa 2024".

Representa "fervor" y "espíritu"

La UEFA ha descrito el tema: "Una apreciada producción house del grupo italiano, los cautivadores paisajes sonoros de OneRepublic y la experiencia pop de Leony".

La Liga de Campeones ha asegurado que Fire representa "el fervor y el espíritu de los aficionados al fútbol y a la música por igual".

Por su parte, Philipp Lahm, exfutbolista y director del torneo defiende que Fire "celebra la diversidad de Europa y refuerza el sentimiento de unión entre aficionados"

La letra de Fire

[Verso 1: Ryan Tedder]

We got our secrets hidden inside our bones (Bones)

Starlight that bleeds when all of the lights come on

[Pre-Chorus: Ryan Tedder]

It’s a beautiful miracle

How you lift me up when I feel low

Beautiful everglow

Now we’re shinin’ like a sea of gold, yeah

[Coro: Ryan Tedder]

We’re on fire tonight

Like a million diamonds in the sky (Ooh, ooh)

And we’re lost in all the lights

Here together

We’re on fire tonight

[Ryan Tedder]

We’re on fire, ohh, oh-oh

We’re on firе, ohh, oh-oh (Oh-ooh)

[Verso 2: Leony]

Livin’ in memories, guidin’ me through thе dark, mm-mm

You’re the notes to my melody, healing all of my scars

[Pre-Chorus: Ryan Tedder & Leony, Ryan Tedder]

It’s a beautiful miracle

How you lift me up when I feel low

Beautiful everglow

Now we’re shinin’ like a sea of gold, yeah

[Coro: Ryan Tedder & Leony]

We’re on fire tonight

Like a million diamonds in the sky (Ooh, ooh)

And we’re lost in all the lights

Here together

We’re on fire tonight

[Ryan Tedder & Leony, Ryan Tedder, Leony]

We’re on fire, ohh, oh-oh (Oh-ooh)

Now we’re on fire, ohh, oh-oh (Ooh)

And we’re lost in all the lights

Here together

We’re on fire tonight

[ Ryan Tedder & Leony]