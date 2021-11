Quién es Luis Salido, el cantante de Córdoba que se ha hecho viral por su dúo callejero con Fito

Es raro que Fito Cabrales deje Bilbao. No le gusta demasiado viajar, pero sí se puede decir que le saca partido a sus salidas. De su última visita a Madrid lleva días hablándose. ¿La razón? Su espontaneidad al sumarse a un músico que cantaba en la calle Soldadito Marinero. El vídeo es todo un fenómeno viral. Si no lo has visto ya, te lo recomendamos.

Quien canta con Fito es Luis Salido, un músico cordobés de 20 años que utiliza las calles de Madrid como escenario. Él fue quien compartió las imágenes tomadas cerca de Gran Vía.

"Querido, Fito. Crecí con tu música y gran parte de lo que hoy soy, musicalmente hablando, es gracias a ti y a canciones como Soldadito Marinero, que me acompañaron en mis primeras melodías y después, en mis primeros conciertos. Poder cantarla hoy contigo es un regalo que la vida me ha dado, y me empuja a seguir dándolo todo por esta pasión que nos une. Eres una persona ejemplar con una calidad humana increíble. Espero que la música nos vuelva a juntar pronto. Muchísimas gracias por todo, Fito ❤️", escribió al subir a Instagram un vídeo del que han hecho eco millones de medios.

El momento también lo compartió la usuaria de Twitter Ana A., que acumula con su publicación 6.500 retuits y más de 33.000 me gusta.

Quién es Luis Salido

Luis Salido es "cantante, compositor y guitarrista ⚡️", como él mismo se define en Instagram. En esta red social da buena cuenta de su pasión por la música. En su perfil encontramos fotos con Alejandro Sanz, Camilo y Evaluna, Pablo López o Andrés Suárez, entre otros.

Nacido en Montilla (Córdoba), su pasión por la música le viene de niño. El padre de Luis Salido tiene un grupo, como cuentan en el medio local Cordópolis, y lleva toda la vida escuchando acordes en casa.

La música es su pasión y la que le ha traído a Madrid. El pasado septiembre dejó Córdoba, donde estudiaba Administración y Dirección de Empresas, para continuar sus estudios en la capital. Rechazó la beca Erasmus que lo iba a llevar este curso a Turín, pero prefirió probar suerte en Madrid. Aquí prepara ya su primer disco ("estamos grabando") y pronto lanzará su primera canción, que lleva el nombre de la ciudad: Madrid.

Madrid es ahora su casa y sus calles son su escenario. Luis Salido ha cambiado los bares de Córdoba, donde actuaba antes, por el centro de la capital.

Un dúo con Andrés Suárez

Para Luis Salido el dúo con Fito, al que los fans ya le han pedido que hagan una colaboración, no es su primer dúo con un músico español. En 2018 se subió al escenario con el gallego Andrés Suárez. Fue también improvisado, en un concierto en la Sala Hangar de Córdoba.

"Fue muy guay. Estuve en su concierto en Córdoba y me escuchó cantar desde el escenario. Paró la canción para subirme", cuenta a Europa FM.

"Estaba tan nervioso que ni me salía la voz y me temblaban las piernas", escribió al compartir ese vídeo en redes.

En este otro vídeo se le escucha mejor cantando a dúo un tema de Andrés Suárez.