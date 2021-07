Lola Indigo ha fichado a una joven promesa del baile para el videoclip de Niña de Escuela. La artista de Granada ha encontrado en esta bailarina de ocho años a su miniyo, con quien ha vivido una de las mejores experiencias de su vida profesional.

Ella es Aina Bisbal, la joven concursante del programa The Dancer a quien expulsaron el 28 de mayo. Ese día Lola Indigo le dijo que quería contar con ella para su próximo trabajo y lo cumplió. Un mes y cinco días después, Aina está bailando con la artista y su equipo de amigas y bailarinas formado por Saydi, Laura, Mónica y Claudia.

"A mí no se me dan bien los programas de la tele. A mí me han echado la primera de muchos sitios", le dijo a Aina cuando la expulsaron. "Las oportunidades están en la calle (...) y como las oportunidades están en la calle, yo quiero que tú seas la protagonista de mi próximo videoclip", le dijo.

El trabajo de Lola y Aina

El resultado del motivador discurso es este vídeo en el que Aina se convierte en la versión mini de Lola Indigo. Se mete en la piel de la artista cuando era pequeña y se mueve como si fuese ella de mayor.

"Eres yo de pequeñita"

"Eres yo de pequeñita", le dijo Lola Indigo a Aina cuando la vio por primera vez en el concurso de baile, donde se supo que Indigo ya la seguía en Instagram antes incluso de entrar en el programa.

Precisamente en Instagram, donde suele colgar vídeos de sus bailes, ha mostrado su entusiasmo por haber trabajado con Lola Indigo y ha mostrado su agradecimiento a la cantante así como un vídeo de los ensayos.

Aina Bisbal, de ocho años, estudia 3º de Primaria en el Colegio San Pedro y lleva dos años yendo a clase en la escuela de baile Empire of Dreams de Palma.

"Desde allí nos avisaron de que el programa se había puesto en contacto con ellos para decirles que les gustaría que Aina se presentara al concurso porque habían quedado impresionados con los vídeos que habían visto de ella en las redes sociales", contó la madre Dorita Hurtado sobre la llegada al programa, en el que la propia contó que baila desde que tiene tres y que le gusta mucho pintar.