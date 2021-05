Lola Indigo y sus amigas, las bailarinas de Ya no quiero ná, protagonizan el videoclip de Spice Girls , en el que recorren el centro de Madrid vestidas como las Spice Girls. Lo grabaron sin presupuesto.

Los inicios de Lola Indigo en la música no fueron lo que se dice fáciles. Si fue posible sacar adelante el videoclip de Ya no quiero ná, fue porque sus amigas estaban ahí. De hecho, si no hubiesen estado en 2018, se le habría ido "la puta olla", como ella misma asegura.

Lo dice en el texto que acompaña el teaser de Spice Girls, la canción presentada este viernes 14 de mayo que sirve como homenaje a sus inicios y a esas cuatro amigas que llevan ahí desde el principio.

"Dentro de todas mis amigas de la industria son las que pusieron más interés en Lola Indigo. No hubo ningún tipo de casting porque yo tenía claro dónde estaba el talento", dijo de ellas en una entrevista publicada en 2019.

Vestidas como las Spice Girls, las cinco protagonizan el videoclip de la canción, en el que Lola Indigo adopta el look de Emma Bunton, también conocida como Baby Spice (la pequeña)

Te contamos quién es quién en esta versión siglo XXI de las Spice Girls. Un videoclip grabado sin presupuesto recorriendo las calles del centro de Madrid. La del medio ya la conoces, es Lola Indigo

Las cinco protagonistas del videoclip 'Spice Girls' de Lola Indigo // YOUTUBE

1. Saydi Lubanzadio

Saydi Lubanzadio es Mel B, también conocida como Scary Spice (la salvaje). Nacida en Llodio (Álava), conoció a Mimi en 2018 cuando ambas coincidieron en ¡Fama! A bailar. Llegó al programa como abanderada de la danza urbana, después de haber conseguido becas para formarse en Los Angeles y Nueva York. La joven, ahora de 24 años, no formó inicialmente del proyecto Lola Indigo pero hubo una baja y Mimi la llamó para cubrirla. No dudó en decirle que sí y tuvo que aprender las primeras biografías con vídeos del móvil.

2 Laura Ruiz

Laura Ruiz es la única de las amigas de Lola Indigo que no pasó por Fama ¡A bailar! Se conocían de antes, según contó la propia Mimi en una entrevista.

Colombiana de residencia en Madrid, su cara te suena por el videoclip de Hay algo en mí, la primera canción Miriam Rodríguez al salir de Operación Triunfo, edición en la que coincidió con Mimi.

En el videoclip de Spice Girls Laura Ruiz es Geri Halliwell, también conocida como Ginger Spice (la pelirroja).

Mónica Peña

Mónica Peña y Lola Indigo se conocen desde hace tiempo. Aunque coincidieron en Fama, ya habían estado juntas en una fiesta en China. Mónica se fue a vivir allí en 2012 porque no encontraba trabajo en España y volvió cuando se enteró de que habían convocado el casting de programa de baile.

Nacida en 1991 en Benavente (Zamora), su cara te suena no sólo por su trabajo con Lola Indigo. Mónica Peña sale también en el videoclip de Shakira Girl Like Me. Se estrenó en diciembre de 2020 y para ella fue como un sueño. Además es la protagonista de la campaña de Tezenis lanzada el pasado septiembre.

Mónica Peña es algo así como Victoria Beckham, la conocida como Posh Spice (la pija).

4 Claudia Riera

En el papel de Mel C, la famosa Sporty Spice (la deportista), está Claudia Riera. La leridana de 25 años conoció a Lola Indigo en Fama ¡A bailar!, programa en el que participó después de formarse en la escuela Dancescape y ejercer como profesora allí.

Su paso por el programa de baile fue un trampolín y le obligó a enfrentarse a situaciones duras. "Me ayudó a abrir la mente, a conocerme más, superarme, y aprender a valorarme, porque me llegué a sentir inferior en muchas ocasiones pero supe salir adelante", contó Riera, que se quedó a las puertas de la final.

Ha hecho sus pinitos como actriz en el corto de Pedro Rudolphi, Viure Junts.