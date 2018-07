Rachel Platten estrena el emotivo vídeo de 'Stand by you'

La cantante y compositora Rachel Platten , cuyo inspirador hit Nº1 de ventas en USA y Reino Unido ' Fight Song' se ha convertido en uno de los grandes éxitos de 2015 , acaba de lanzar el conmovedor nuevo vídeo de su single ' Stand By You' .

Rachel Platten en 'Stand by you' / Youtube

'Stand By You' está demostrando ser un nuevo gran hit para Rachel, acercándose al Top 10 de la lista de radio Adult Pop en USA. Actualmente el single pone música a la nueva campaña anti-bullying del Consejo Publicitario titulada 'I Am A Witness', animando a los adolescentes a hablar cuando sean testigos de un episodio de Bullying. 'Stand By You' ya está disponible en todo el mundo, incluyendo iTunes y Spotify. El álbum debut de Rachel con Columbia Records será publicado a principios de 2016; permanece atento ya que en las próximas semanas publicaremos más detalles.

Dirigido por Hannah Lux Davis (Ariana Grande, Nicki Minaj, Demi Lovato), 'Stand By You' se rodó en Los Ángeles y captura de manera exquisita la celebración del amor.

Esta semana, Rachel actuará en el concierto 'Best of Music 2015: You Oughta Know' de la cadena VH1 en Nueva York, junto a algunos de los nombres más destacados de la música, como Hozier, George Ezra, Ella Henderson y muchos más. Y a finales de Noviembre, la cantante se unirá a un reparto estelar de artistas para el 89º Desfile Anual del Día de Acción de Gracias de Macy.