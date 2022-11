Las referencias de Rauw Alejandro a Rosalía en 'Saturno', su último disco

Rauw Alejandro acaba de lanzar Saturno, su segundo álbum de estudio, para el que ha tomado como inspiración la décda musical de los 90. Pero parece que no es lo único en lo que se ha inspirado a la hora de crear su disco.

A lo largo de las 18 canciones que componen el disco encontramos múltiples referencias a Rosalía y sus canciones. La catalana se ha convertido una vez más en la musa de Rauw a la hora de componer algunos versos de sus canciones de este nuevo proyecto, como ya hizo con Aquel nap zzz o Museo, canciones dedicadas e inspiradas en ella.

Hacemos un repaso por las referencias que encontramos a lo largo y ancho de Saturno:

Fuck el estilo, no combina las tenis

En la canción Verde Menta, el puertorriqueño hace referencia a la canción Saoko, uno de los temas del último disco de Rosalía, Motomami, donde la artista canta "fuck el estilo, fuck el stylist".

Pa chingar con altura

Con altura fue uno de los primeros hits de Rosalía que alcanzaron la fama mundial. Rauw ha hecho un guiño a esta canción en su tema Gatas, cuando canta "pa' chingar con altura".

Se trata de la segunda vez que intérprete de Todo de ti hace referencia a esta canción, ya lo hizo en su colaboración con Daddy Yankee, con guiño de ojo incluido.

Chica, ¿qué dices?

Una de las referencias más evidentes de saturno a la motomami ha sido en la canción Corazón despeinado, donde el artista puertorriqueño ha usado la famosa frase de Rosalía "Chica, ¿qué dices?", que escuchamos al inicio de su canción Saoko.

Me lleva al cielo cuando me reza

Rosalía ya hizo referencia a Rauw con una metáfora similar en Hentai con el verso "Segundo chingarte, lo primero es Dios", entre otros muchos.

Esta vez ha sido su chico el que le ha devuelto la bala en No me sueltes cuando canta "me lleva al cielo cuando me reza", siendo rezar una manera sutil de referirse a una práctica sexual.

Sin ella no quiero 14 de febrero

2/catorce es uno de los temas más exitosos de Rauw Alejandro en el que se pueden ver distintos versos dedicados a Rosi como "qué suerte, que soy el que puede comerte, qué hice para merecerte, cada día que pasa lo que siento es más fuerte".

El título de esta canción es la fecha de San Valentín (2/14 según la fórmula americana para la fecha de mes/día), que coincide con la frase de su tema No me sueltes, "sin ella no quiero 14 de febrero" ¿Concidencia o referencia?

A ti hay que echarte diesel

La catalana es la motomami por excelencia tras el lanzamiento de su último disco, por eso el intérprete ha querido hacer un juego en la letra de su canción Que rico ching**os, cuando canta "a ti hay que echarte diesen" una clara referencia metafórica a su chica, la motomami Rosalía.

Además el cantante ha compartido una ilustración de esta canción en la que vemos a dos personas (Rauw y Rosalía) navegando sobre una moto.

No es la primera vez que hace referencia al disco más experimental de la cantante. En Loco Por Perrerarte, colaboración de De La Ghetto, ya le dedicó un verso a esta nueva era de su chica.

Entre referencia y referencia a Rosalía, los fans siguen esperando una colaboración de la pareja.