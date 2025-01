Rigoberta Bandini se sincera sobre su retiro y sus inseguridades: "Lo he pasado mal"

Te interesa Rigoberta Bandini y sus colaboraciones de lujo: de Amaia a Love of Lesbian

Rigoberta Bandini regresa renovada a la música y ya está preparando el terreno para el lanzamiento de su próximo disco, Jesucrista Superstar, el cual todavía no tiene fecha de estreno. Sí tienen fechas los conciertos de su gira por España en 2025, que empezará en Sevilla el 31 de mayo. El álbum, por lo tanto, deberá ver la luz antes de ese día.

Así, después del estreno de sus dos adelantos Si muriera mañana y Pamela Anderson, la cantante catalana ha concedido una entrevista a La Lectura desde su propio estudio de grabación en el Eixample, donde se ha sincerado sobre las inseguridades por las que pasó tras su salto a la fama, el motivo de su descanso profesional o la nueva música que está a punto de llegar.

"Ha habido algún momento en que pensaba que no sería capaz de volver a escribir"

La carrera de Rigoberta Bandini despegó a lo más alto tras su éxito en el Benidorm Fest 2022 con Ay mamá, a pesar de que finalmente la ganadora fuera Chanel con SloMo. Antes, la artista venía de sorprender en el panorama indie español con sencillos como Too Many Drugs, In Spain We Call It Soledad o Perra.

Ante estos inicios, la catalana se encontró con el dilema de mantener el estatus alcanzado como compositora original y arriesgada. "Lo he pasado mal cuando una vocecita dentro de mí me decía: 'No vas a poder escribir nunca las canciones que ya has escrito'. Ha habido algún momento en que pensaba que no sería capaz de volver a escribir o de volver a encontrar mi voz. Pero una vez he trascendido, eso me he sentido muy poderosa", declara.

Así, la artista asegura que todos esos sentimientos quedan "bastante atrás": "Cuando empecé a componer el álbum es cuando más me salían estas mierdas de 'no vas a poder', unas voces mías internas muy malvadas... Pero creo que he conseguido coger todo eso y convertirlo en lo que quiero. Y me siento muy orgullosa".

Lejos de no haber sido capaz de seguir componiendo, Rigoberta Bandini se encuentra en un punto artístico en el que nunca ha tenido tantas canciones escritas. "Me he vuelto loca", dice. Así, Jesucrista Superstar contará con un buen puñado de temas creados bajo su propia gestión, ya que de momento descarta formar parte de ninguna discografía.

"Quiero devolverle algo al público... Al principio, yo había sacado muy pocos temas, apenas tenía cinco... y ya me estaban comprando tickets en muchísimos lugares. Me hacía ilusión regalarle algo a la gente: mucha música. Mira, me ha venido así y no voy a escatimar. Siempre he ido muy a cuentagotas, dosificando mucho los singles. Ahora voy a dar mucho", asegura.

Del mismo modo, Rigoberta Bandini ya está preparando los conciertos de su próxima gira, después de terminar la anterior en diciembre de 2022. "Cuando vuelva habrán pasado casi tres años... [...] Ahora estoy ensayando y empezando a diseñarlo. Es una de las partes que más disfruto porque se parece mucho al teatro", admite. "Tengo unas ganas de perfomar que te cagas. [...] Estoy muy ilusionada por volver a contactar con mi público", contó durante su entrevista en Cuerpos especiales sobre Jesucrista Superstar Tour.

El motivo detrás de su descanso

Desde su último concierto hasta el estreno de la primera canción de la etapa Jesucrista Superstar, la catalana decidió tomarse un descanso de los escenarios. "Viéndolo con perspectiva, creo que siempre voy a necesitar mis pausas. Acabar una etapa y no tener una garantía del 100% de qué voy a volver me hace comprometerme conmigo misma, reencontrar esa chispa, esa pasión, ese amor... Siempre me voy a poner a prueba: acabas esto, paras un rato e igual el año que viene estoy haciendo teatro durante un tiempo, ¿no?", reflexiona.

"Me gusta saborear las cosas y cuando empiezo a sentirme en piloto automático me vacío mucho. Todo deja de tener sentido. Mi trabajo no es solo un trabajo, es el motor de mi vida, aparte de mi familia y mis amigos. Para componer música necesito estar conectada con ella desde una cosa real sin dejarme llevar por la inercia. [...] Tal vez sea una sensación de falsa libertad porque lo más probable es que vaya a hacer canciones toda mi vida y que después de un álbum venga otro", concluye.