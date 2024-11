Rigoberta Bandini vuelve por todo lo alto: "Tengo unas ganas de 'performar' que te cagas"

Rigoberta Bandini, es decir, Paula Ribó, se ha pasado por primera vez por el estudio de Cuerpos especiales para charlar con Eva Soriano y Nacho García acerca de Jesucrista Superstar, su último proyecto musical del que ya ha lanzado hasta dos singles y el que está preparando todos los detalles de cara a su puesta en escena.

Pamela Anderson ha sido el segundo adelanto publicado por la catalana, que ha confesado que tras el visionado del documental sobre la actriz pensó: "esta mujer no es terrenal, le tengo que hacer una canción". "Está el mundo lleno de Pamelas, más bien, de miradas masculinas hacia las Pamelas", ha indicado al respecto del trato recibido por la intérprete por la opinión pública y la industria, ""yo también era una niña que juzgaba a las Pamelas, como todas las niñas de los 90 (...) todas somos Pamela de alguna manera, porque hay líneas que no nos atrevemos a cruzar".

En cuanto a la nueva cara que ofrece Rigoberta Bandini en Jesucrista Superstar, la cantante ha señalado que se siente "muy transformante". "Pienso que todas las personas vamos pasando por varias vidas y me siento muy diferente a como era hace unos años, no solo por la maternidad".

Una voluntad rompedora que siempre ha caracterizado su obra y que también se expresa de cara a Jesucrista Superstar Tour: "Tengo unas ganas de perfomar que te cagas (...) Estoy muy ilusionada por volver a contactar con mi público", ha explicado, admitieno la influencia que ha tenido el musical casi homónimo de Camilo Sesto y poniendo como ejemplo de esas ganas su primer single, Si muriera mañana.

Durante su "merecido descanso", como ha apuntado Eva Soriano, Rigoberta Bandini ha aprovechado para grabar colaboraciones con artistas que han tenido tanta influencia en su carrera como Julieta Venegas. "Le escribí por Instagram y me di cuenta de que me seguía. Me dije: ¿Cómo no te has dado cuenta? Es la persona que más te ha marcado en la historia del pop femenino". Un vínculo que ha dado como resultado varias letras: "Tenemos una relación de compositoras".