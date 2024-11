Rigoberta Bandini y sus colaboraciones de lujo: de Amaia a Love of Lesbian

A pesar de llevar unos pocos años de trayectoria en la música, lo cierto es que la carrera de Rigoberta Bandini ha mantenido su carrera in crecendo hasta convertirse en una de las artistas con más peso dentro del panorama musical español. Entre las evidencias: sus estratosféricas cifras de escuchas en plataformas digitales, así como su premio Goya a la mejor canción original por su tema Yo Solo Quiero Amor de la película Te Estoy Amando Locamente.

Ahora, Paula Ribó tiene la mirada puesta en dos de sus proyectos más ilusionantes: su próximo disco JESUCRISTA SUPERESTAR y su gira con la que dará el pistoletazo de salida el 31de mayo en Sevilla.

No obstante, si te estás planteando ir a sus conciertos, te dejamos algunas de sus mejores colaboraciones con las que la artista de A ver qué pasa para que te aprendas su letra y así, lo des todo en sus directos.

'Así bailaba' con Amaia

Ya en sus inicios, veíamos que, de alguna forma, a Rigoberta Bandini le gusta unirse a otros artistas para sus lanzamientos, ya sea en temas como Perra junto al músico Víctor Mártinez en su versión acústica o el remix de esta con Kickbombo.

Tras su éxito indiscutible conAy Mamá en el Benidorm Fest, la intérprete de In Spain We Call It Soledad lanzó Ay Mamá (Génesis), el tema que originalmente envió Rigoberta para el certamen.

A su vez, no tardaría en llegar A Todos Mis Amantes. Este tema lleno de nostalgia contrastaría con su siguiente lanzamiento que se constituiría como una explosión de alegría y buen rollo. De la mano de Amaia, Rigoberta Bandini lanzaría Así Bailaba. Un tema que contrasta sonidos infantiles (a través de voces de niños) con una letra marcada por sumadurez.

Tal y como explica Vogue, este tema habla sobre sentimientos universales como sentirse incomprendido y nuestra capacidad de rebelarnos contra la monotonía y bailar las penas.

Un tema, con el que le da un giro a la letra de Miliki, Lunes antes de almorzar, para transformarlo en un tema feminista.

'Petit bonbon' con Bon Entendeur

No obstante, la siguiente colaboración de la artista de Si Muriera Mañana no tardaría en llegar. Con Petit Bonbon, Bandini le pondría voz a Petit Bondon, tema del dúo francés Bon Entendeur. Una canción en la que Paula Ribó se constituye como la voz principal de un tema que suena como un soplo den aire fresco.

'La Niña Bonita' con Pipiolas

A principios de año, Rigoberta se unió a Pipiolas para presentar un tema con el que es 'capaz de abrazar a nuestro niño interior'. Con un videoclip de lo más ilustrativo, La Niña Bonita abraza la tristeza en su esencia. Tal y como cuenta Elephant Records, este tema narra "la historia de una niña que se siente triste y poco merecedora de ser querida".

'Splash' con Colapesce y Dimartino

¿Os suena el tema de Música Ligera de Ana Mena? Realmente, es una adaptación al castellano del tema original de Colaspece y Dimartino, el dúo italiano que se presentó con Musica Leggerisima al festival de Sanremo en el año 2021.

Este dúo hizo que, de alguna forma, Rigoberta Bandini 'cumpliera su sueño italiano' con Splash (màs que mares), un tema con el que reflexiona sobre las falsas expectatvias y la frustración.

'Contradicción' con Love of Lesbian

El pasado mes de abril, Love Of Lesbian presentaron la antesala de su disco Ejército de Salvación.Contradicciónllegó junto a Rigoberta Bandini, con una letra reflexiva con la que abrazan el error y ensalzan la pérdida en su máxima expresión.

"Oh, no, calle arriba y yo cuesta abajo, en contra dirección/asumiendo que te he soltado y que alguien dirá «error»/Qué sé yo, a veces el que pierde gana algo mejor/No, no, no, quien se inventó la frase no te conoció", expresa la canción.