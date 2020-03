Rihanna se convierte en un alien en el vídeo de Sledgehammer

Rihanna acaba de estrenar el videoclip de Sledgehammer, su canción para la última entrega de la saga Star Trek llamada Star Trek Beyond. El vídeo, dirigido por Floria Sigismondi, responsable también del vídeo de E.T de Katy Perry y Kanye West; muestra a RiRi como una especie de alienígena con toques tribales.

La artista, que en esta canción suena más a Sia que nunca, interpreta el tema en paisajes espaciales mientras haces unos extraños movimientos. Tras el éxito de This is what you came for con Calvin Harris, ¿estamos ante otro éxito de Rihanna fuera de ANTI con Sledgehammer?