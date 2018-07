Rihanna publica por sorpresa su nuevo disco ANTI

Ha costado lo suyo pero ya lo tenemos aquí: Rihanna ha publicado sin previo aviso su octavo álbum ANTI a través de la plataforma Tidal en el que estará una semana en exclusiva. La versión deluxe del disco la tendremos el 29 de enero.

Ese nueve trabajo se compone de trece canciones entre las que se encuentran Woo, Kiss It Better, Desperado, Needed Me, Never Ending o las colaboraciones con Drake en Work y SZA en Consideration. Además Rihanna ha incluido una versión que ha hecho de Same Ol' Mistakes, de los australianos Tame Impala.