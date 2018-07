Rihanna lanza 'ANTIdiaRY', una misteriosa web con un mensaje encriptado

Seguimos sin saber cuando podremos escuchar ANTI, el que será el octavo disco de Rihanna. Y es que la de Barbados nos va desvelando con cuentagotas algunas pistas sobre su nuevo trabajo.

De momento no sabemos si las canciones que ha lanzado hasta ahora, desde FourFiveSeconds, American Oxygen o la más reciente Bitch Better Have My Money se incluirán en este nuevo trabajo o si estamos a punto de descubrir el que será el primer single.

Lo que sí sabemos seguro es la portada del álbum, que desveló junto al título y a la contraportada en la galería de arte contemporáneo MAMA de Los Ángeles y se trata de una pieza del artista Roy Nachum.

Ahora tenemos una novedad más, la cantante ha publicado un vídeo en sus redes sociales con un misterioso mensaje: ANTIdiaRy. Esto nos lleva a una web patrocinada por Samsung en la que, de momento, solo puede leerse "Paciencia. Podrás escuchar su voz cuando sea el momento".

No es de extrañar que Rihanna pudiese publicar su nuevo single o incluso todo el álbum mediante alguna app de Samsung, recordemos que Jay Z, su jefe en Roc Nation; llegó a un acuerdo millonario en 2013 con la marca para lanzar su trabajo Magna Carta... Holy Grail.

De momento, tal como se ha anunciado en un comunicado se desvelarán más detalles de este acuerdo durante la gala de los American Music Awards, que se celebrará el próximo 22 de noviembre.