Rihanna y Taylor Swift, las más nominadas para los premios MTV EMA 2012

¡Dan comienzo las celebraciones de MTV EMA 2012! En este año reinan las princesas del pop Rihanna y Taylor Swift con seis y cinco nominaciones cada una respectivamente. Justin Bieber y Katy Perry consiguen cuatro nominaciones a los EMA, seguidos por un montón de actuaciones de los artistas de moda: Lady Gaga, Nicki Minaj, Lana Del Rey y los recién estrenados Carly Rae Jepsen y FUN., con tres nominaciones cada uno.

La 19ª edición de los MTV EMA se emitirá en directo el Domingo 11 de noviembre a las 21.00 horas desde el histórico Festhalle de Frankfurt (Alemania) en todos los canales MTV del mundo.

Rihanna y Taylor Swift compiten por los títulos a Mejor Artista Femenina y Mejor Álbum Pop, tendrán además que vérselas con otros reconocidos iconos creando tendencia en la categoría Best Look, que premia el estilo más auténtico y personal del mundo de la música. Rihanna entra también en las categorías de Mejor Canción y Mejor Vídeo por su hit We Found Love y Biggest Fans, mientras que Swift es reverenciada en Mejor Directo y Mejor World Stage.

Por su parte, Justin Bieber repite en las categorías Mejor Artista Masculino y Mejor Álbum Pop, en las que ganó el año pasado y suma Mejor World Stage y Biggest Fans, mientras que la dos veces presentadora de los EMA, Katy Perry compite en Mejor Artista Femenina, Mejor Álbum Pop y Mejor Vídeo con Wide Awake y Biggest Fans.

También hay cabida para el producto nacional, en la categoría de Mejor Artista Español encontramos a Supersubmarina, Corizonas, The Zombie Kids, Love of Lesbian e Iván Ferreiro.

A continuación te ponemos todas las candidaturas de los MTV EMA 2012:

MEJOR CANCIÓN

Carly Rae Jepsen – “Call Me Maybe”

Rihanna feat. Calvin Harris – “We Found Love”

Gotye – “Somebody That I Used To Know”

Pitbull feat. Chris Brown – “International Love”

fun. feat. Janelle Monáe – “We Are Young”



ARTISTA REVELACIÓN

Rita Ora - fun - One Direction - Lana Del Rey - Carly Rae Jepsen



MEJOR ARTISTA FEMENINA

Rihanna - Katy Perry - P!nk - Taylor Swift - Nicki Minaj



MEJOR ARTISTA MASCULINO

Justin Bieber - Kanye West - Flo Rida - Pitbull - Jay-Z



MEJOR ÁLBUM POP

Justin Bieber - No Doubt - Katy Perry - Taylor Swift - Rihanna



MEJOR DIRECTO

Taylor Swift - Lady Gaga - Jay-Z & Kanye West - Green Day - Muse



MEJOR ARTISTA HIP-HOP

Jay-Z & Kanye West - Nas - Rick Ross - Drake - Nicki Minaj



MEJOR ARTISTA ROCK

Linkin Park - Green Day - Muse - The Killers - Coldplay



MEJOR ARTISTA ELECTRÓNICO

David Guetta - Swedish House Mafia - Avicii - Skrillex - Calvin Harris



MEJOR ARTISTA ALTERNATIVO

Jack White - The Black Keys - Arctic Monkeys - Florence + The Machine - Lana Del Rey



MEJOR VÍDEO

M.I.A. – “Bad Girls”

Lady Gaga – “Marry the Night”

Katy Perry – “Wide Awake”

Rihanna feat. Calvin Harris – “We Found Love”

PSY – “Gangnam Style”



MEJOR ESTILISMO

Nicki Minaj - Rihanna - Jack White - Taylor Swift - A$AP Rocky



BIGGEST FANS

Justin Bieber - One Direction - Lady Gaga - Rihanna - Katy Perry



MEJOR GIRA

Arcade Fire - Arctic Monkeys - B.o.B - Evanescence - Flo Rida - Jason Derülo - Joe Jonas - Justin Bieber - Kasabian - Ke$ha - LMFAO - Maroon 5 - Nelly Furtado - Red Hot Chili Peppers - Sean Paul - Snoop Dogg - Snow Patrol - Taylor Swift

MEJOR ARTISTA ESPAÑOL

Supersubmarina - Corizonas - The Zombie Kids - Love of Lesbian - Iván Ferreiro