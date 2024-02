Qué significa Marlena, el nombre artístico del dúo de Ana Legazpi y Carolina Moyano

No es resultado de la unión de sus nombres ni tiene nada que ver con su familia, pero sí encierra un significado importante para ellas.

Se conocieron una noche de copas en 2017 y desde entonces no ha dejado de trabajar juntas, pero el nombre artístico con el que comenzaron no es el mismo que utilizan ahora y con el que compiten en el Benidorm Fest con el tema Amor de verano.

Empezaron grabando y publicando covers en Youtube bajo el nombre W-Caps, y no fue hasta tres años más tarde cuando comenzó su transición.

Italia tiene mucho que ver en este 'rebautismo'. Ana Legazpi y Carolina Moyano se presentaron a Factor X Italia, donde conocieron a la banda de glam rock Maneskin. Hicieron buenas migas con ellos, pero lo mejor era la sintonía musical que destilaba.

Así, las chicas se dieron cuenta de que el grupo capitaneado por Damiano David incluía la palabra 'Marlena' en muchas de sus canciones. Quisieron saber qué significaba y cuando lo descubrieron, quedaron fascinadas. "Para Italia es la diosa del empoderamiento femenino, la creatividad, todo lo que tenga que ver con la música y el poder femenino", contaba Legazpi en una entrevista.

Los astros se alinearon todavía más cuando vieron que había una relación directa entre esta diosa y la música. "La leyenda que hay detrás es que es si pones el nombre de Marlena en una canción, lo va a escuchar tu musa y vendrá a por ti", añadía la cantante, entre risas, antes de concluir que todos sus temas tienen destinatario especial: "Entonces, Marlena, significa que cada canción va con nombres y apellidos".

Red Flags... ¿Dedicada a Dulceida?

No dicen ninguna mentira. Sus canciones esconden mensajes y juegos de palabras que a sus fans les emociona descifrar.

Tanto es así que todo el mundo da por hecho que la canción Red Flags está inspirada en el romance que Ana Legazpi vivió con Aida Domenech, más conocida como Dulceida, cuando esta rompió con Alba Paul. Que haya introducido la palabra 'dulce' en uno verso es una de las pruebas que sostienen esta teoría.

"Tan dulce como tu nombre / Pero me amarga pensar / Lo que podría haber pasado / Pero no llegó a pasar", canta en la canción.

Sea como sea, parece que a Alba Paul (actual pareja de la influencer) no le hizo nada de gracia esta referencia. "Voy a abrir hilo sin saber cómo se hace.. Con P de??? A mi se me ocurren varias, la primera que se me ocurre es pesaaaaad@.. Venga ocurrencias", escribió en sus redes sociales.