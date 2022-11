La romántica frase que Ben Affleck mandó grabar en el anillo de compromiso de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez y Ben Affleck se han convertido en una de las parejas del momento. A pesar de que se casaron hace varios meses, siempre han llevado con mucha discreción los detalles del compromiso, aunque la cantante ha aprovechado una entrevista con Page Six para revelar qué pone en el anillo que el actor le regaló.

La intérprete de On the floor ha contado que su marido le mandó grabar la frase 'No.me.voy.a ninguna parte' en la joya de compromiso que le dio cuando le pidió matrimonio. "Pone esto porque así firmaba sus correos electrónicos cuando comenzamos a hablar de nuevo", ha explicado.

De hecho, llama la atención porque una canción del disco nuevo que anunció recientemente se llama así: No me voy a ninguna parte.

"El verdadero amor existe y algunas cosas duran para siempre. Eso es real y quiero enviar este mensaje al mundo. El amor requiere mucha vulnerabilidad, pero eso no me detiene. Algunas partes me asustan y creo que algunas partes también asustan a Ben. Pero ahora lo tenemos claro. No hay preguntas y no hay: 'Bueno, veamos cómo va esto'. Es en plan: 'Somos tú y yo, eso es todo. Todo el camino, hasta el final'", ha revelado ella.

El nuevo disco de Jennifer Lopez

Recientemente, ha cantante anunció el lanzamiento en 2023 de su nuevo disco, This is me... now, que vuelve a inspirarse en su relación con Ben Affleck y se da a conocer justo 20 años después de que sacara al mercado This is me... then.

La intérprete, de 53 años, había borrado esta semana todo el contenido de su cuenta de Instagram y había cambiado su fotografía de perfil por una imagen en negro sin mensaje, lo que hizo sospechar a sus seguidores que anticipaba un proyecto inminente.

Colgó un video en el que recrea la portada del otro álbum para avanzar la llegada del siguiente, en el que habrá 13 canciones.

Sin duda, para Jennifer Lopez su marido Ben Affleck es un pilar fundamental en su vida y se refleja en el peso que le ha dado en su nuevo disco.