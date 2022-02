Rosa López aclara su situación económica: "Mil perdones por mi parte"

Hace unos días Rosa López concedió una entrevista en la que estuvo hablando de sus futuros proyectos profesionales, pero donde también se mostró muy sincera sobre su situación económica actual.

Rosa, que desde hace un tiempo decidió ser una artista independiente y desvincularse de multinacionales y ser su propia manager, ha explicado que la pandemia de coronavirus le ha afectado —como al resto de músicos y cantantes— económicamente.

En esta entrevista para Fórmula TV López reveló que tenía una comunidad de seguidores que la ayudan económicamente: "Tengo una comunidad privada en Facebook con gente que paga 4,99 euros para ayudarme a ser artista independiente. Eso, realmente, parece que no, pero me ayuda muchísimo. No hay trabajo, no hay conciertos".

Estas declaraciones han dado mucho que hablar y se han viralizado independientemente del resto de la entrevista, por lo que muchas personas han creído que Rosa estaba pasando verdaderos apuros económicos.

Una situación que la artista ha querido aclarar en sus redes sociales. "Gracias a Dios, puedo vivir de mi trabajo y de mi voz. Eso si hasta que llegue el día que me tenga que dedicar a vender papas, si algo os puedo decir, es que no se me caen los anillos por vender patatas", ha explicado, asegurando que le "fastidia bastante" que esas declaraciones se hayan sacado de contexto y no se haya leído la entrevista completa.

También ha querido explicar en qué consiste esta comunidad de seguidores que aportan 4,99 euros al mes: "La familia que me sigue y que está dentro de esa zona de colaboradores, donde hay un total de 47 personas, a las cuales adoro y con las que comparto parte de mi tiempo, les doy contenido exclusivo y tenemos un contacto más directo".

Además, ha explicado que donó 7.500 euros a los habitantes de la Palma vendiendo sus vestidos y que está preparando un montón de conciertos con los que retomará su carrera sobre los escenarios: "Os pido que os centréis en esos conciertos que estamos preparando, que seáis felices y que los titulares de las revistas, son muy relativos y que si tuviese que buscar trabajo como obrera, me apuntaría sin problema en cualquier oficina de empleo".

Por otro lado, ha asegurado que ha rechazado ofertas que le han hecho empresas para vender saludos o vídeos: "Si mando un vídeo a alguien, lo hago de corazón".

Y por último, ha pedido disculpas a todas aquellas personas que se han preocupado por ella tras sus declaraciones en la mencionada entrevista: "Mil perdones por mi parte, a todos, porque mi forma de ser a veces no me beneficia demasiado".