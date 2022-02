Rosa López: "Para David Bisbal colaborar conmigo es un marrón"

Han pasado más de 20 años desde que Rosa López ganara Operación Triunfo, un programa que le cambió la vida para siempre. Sin embargo, a pesar del éxito de esta primera edición, no todos sus participantes han tenido la misma suerte en el mundo de la música.

Si bien Rosa ha podido dedicarse a la música, su trayectoria ha estado marcada por altibajos que le han llevado a sufrir graves problemas económicos. En una reciente entrevista para Fórmula TV, la artista explicaba que sus fans le ayudan económicamente para poder continuar viviendo de su sueño: "Tengo una comunidad privada en Facebook donde hay gente que paga 4,99 euros, que a mí eso me ayuda muchísimo, para ayudarme a ser artista independiente. Eso, realmente, parece que no, pero me ayuda muchísimo. No hay trabajo, no hay conciertos. Y, aunque tuviera trabajo, eso es una gran ayuda".

En esta misma entrevista, ha hablado también de algunos de sus compañeros de edición. Con David Bisbal, que quedó segundo finalista en el programa, Rosa mantiene a día de hoy una bonita amistad. El propio almeriense le explicó a Anne Igartiburu hace unas semanas que meses antes de entrar en Operación Triunfo, actuó con su orquesta Expresiones en Atarfe, una localidad de Granada. En la caseta de al lado se encontraba Rosa López cantando con un cuarteto y David quedó completamente "prendado" por la voz de la granadina.

Desde entonces, no han sido pocas las ocasiones en las que ambos han hablado maravillas del otro en público. Sin embargo, lo que sorprende a algunos seguidores de los dos artistas es que, después de más de 20 años de amistad, no hayan lanzado ninguna colaboración musical.

"Como amiga, le pondría en un aprieto"

Precisamente sobre este tema se ha pronunciado Rosa, mostrándose de lo más sincera: Le he propuesto como tres veces hacer una colaboración. No con una canción, pero lo he hecho". El motivo por el que esta colaboración todavía no se ha materializado, según la opinión de Rosa, es porque supondría "un marrón" para el almeriense: "Eso pienso yo como amiga y como artista, porque él está en un momento superchulo. Como siempre, porque es un currante nato y es superexigente con todo lo que hace".

En este sentido, Rosa entiende que Bisbal se encuentra en un "momento álgido" y que proponerle una canción juntos sería "ponerle en un aprieto". Aunque no por ello va a desistir en la idea de presentarle una propuesta que no pueda rechazar.

En su nueva faceta como compositora, López ha asegurado que tiene una canción en concreto que puede quedar muy bien cantada por los dos: "No sé cuándo va a ser, pero estoy componiendo, hay un tema muy chulo que creo que nos vendría muy bien a los dos".

Aún así, ha confesado que si esto no llega a ocurrir nunca, no se preocupara, ya que prevalece su amistad: "Aunque si se produce será maravilloso porque a la gente le va a gustar muchísimo".