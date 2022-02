Rosa López asegura que sus fans la ayudan económicamente

Igual que hacen muchos escritores, ilustradores, músicos o creadores de contenido en internet, Rosa López se apoya de sus fans para sacar adelante sus proyectos profesionales. La carrera de la artista ha sufrido altibajos desde que se proclamó ganadora de la primera edición de Operación Triunfo en el año 2001.

La artista granadina saltó directamente del anonimato a la fama y aunque participó en Eurovisión y ha publicado ocho álbumes de estudio en estos años, su carrera no ha sido un camino de rosas.

A sus 41 años, trabaja como artista independiente y no está respaldada por ninguna discográfica. Una situación un tanto inestable que aunque le está dando alegrías en el terreno laboral, sobre todo a la hora de tomar decisiones, en lo económico flojea.

"Tengo una comunidad privada en Facebook donde hay gente que paga 4,99 euros, que a mí eso me ayuda muchísimo, para ayudarme a ser artista independiente. Eso, realmente, parece que no, pero me ayuda muchísimo. No hay trabajo, no hay conciertos. Y, aunque tuviera trabajo, eso es una gran ayuda", asegura la artista en una entrevista con Fórmula TV.

Tuvo que vender varias propiedades

Hace unos meses, en una charla con la revista Semana, la granadina hablaba de que sus éxitos profesionales no han sido suficientes para poder vivir de las rentas durante tantos años.

"Vivo en un pisito en el que tengo muy poco espacio que compré hace años, aunque sigo pagando la hipoteca", decía antes de aclarar que llegó un momento en el que los apuros económicos eran tales que tuvo que vender algunas de sus propiedades. "Yo tuve una casa, un BMW X5, un chale en Granda... Todo eso lo tuve que vender en una época de mi vida", admitía.

A pesar de las dificultades, la que fuera bautizada como Rosa de España no tira la toalla y sigue trabajando. Su último single, lanzado el pasado diciembre, se llama Si no te Vuelvo a Ver y ella es la que gestiona sus contratos, conciertos y promociones. "Mi manager soy yo. Ahora decido yo", dijo a Fórmula TV. "A mí no me gusta hablar de dinero, me gusta hablar de valores, pero las facturas hay que pagarlas, todos", añadió.