El recuerdo de Rosa López a Álex Casademunt en el 20 aniversario de su victoria en Operación Triunfo

Hace más de 20 años, una desconocida Rosa López sorprendió al mundo con su voz durante el estreno de la primera edición de Operación Triunfo. La cantante acaba de celebrar el aniversario de su victoria en el reality, que supuso un cambio en su vida, pues lanzó su carrera como cantante y la convirtió en una auténtica estrella musical en nuestro país, y no ha querido olvidarse de sus compañeros.

Álex Casademunt, siempre presente

Ahora, cuando se cumplen 20 años de su triunfo, la artista ha querido recordar lo que ha significado este momento en su vida y ha recordado con mucho cariño su paso por la Academia, incluyendo un bonito recuerdo para su compañero Álex Casademunt, que falleció el pasado mes de marzo de 2021, a los 39 años, en un accidente de tráfico.

"Hoy es un día para celebrar y para recordar, para los que están y los que nos han dejado. Un 20 aniversario sin ese canalla que era el alma de las quedadas. Tal y como era él, seguro que le encantaría disfrutar de esta unión que forjamos a base de esfuerzo, cariño y respeto", comenzaba a escribir Rosa López en esta publicación de Instagram, haciendo referencia a la muerte de su amigo.

La cantante vivió una experiencia muy intensa en su paso por Operación Triunfo y ahora ha recordado algunos de los momentos más especiales que se lleva de su participación en la primera edición del reality. "Me quedo con esa primera canción, porque en ella va la esencia de cada uno de nosotros. Nuestro granito de arena, que hizo de unión un himno y que llevo grabada en mi corazón. Me quedo con mi Naím al piano y esa media luna que formábamos los 16 todos unidos y felices en un único sueño que decidimos compartir. Yo, me quedo con todo lo bueno que es muchísimo", ha asegurado.

Para finalizar el post, la cantante ha recordado a su compañero catalán: "Te echo de menos, Álex. Te echamos de menos, Álex Casademunt. Feliz aniversario a todos".

El recuerdo de sus compañeros de OT

Son muchos los compañeros de edición que se han volcado con Rosa López en el aniversario de su victoria en Operación Triunfo. De hecho, uno de los mencionados en el post, Naím Thomas, se ha deshecho en halagos con la cantante: "Querida Rosa, cada uno teníamos nuestra misión, nuestra parte, nuestro cometido. El tuyo fue brillar como las estrellas. Enhorabuena para ti".

Por su parte, Manu Tenorio también se ha dejado pasar por la cuenta de Instagram de su amiga: "Recuerdos maravillosos imborrables que siempre vivirán dentro de nosotros y de muchísima gente. Eres maravillosa y fantástica", aseguraba el cantante, mientras que Mireia recordaba con cariño que "siempre seremos 16".