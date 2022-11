Rosalía, C. Tangana, Alejandro Sanz... cuántos premios tienen los nominados españoles en los Latin Grammy 2022

Nadie —excepto Bad Bunny que parte como favorito— puede hacerle sombra a Rosalía y sus nueve nominaciones a los Latin Grammy 2022. Con ellas ha hecho historia y es la artista femenina con más candidaturas en la misma edición en la trayectoria de estos galardones. Además, si consigue ganar siete de estos premios, sumará éstos a los ocho que ya tiene y se convertirá en la mujer con más lATIN Grammy, superando a Natalia Lafourcade que tiene 14.

Pero la intérprete de Despechá no es la única representación española que habrá en la gala de los premios de la música latina. Rosalía competirá en algunas de las categorías más importantes con estrellas de nuestra música que también saben lo que es ganar un gramófono.

Repasamos cuántos premios tiene cada español nominado en la ceremonia de 2022.

Rosalía (nueve nominaciones)

La artista catalana, la gran favorita de la ceremonia, tiene ya ocho premios Latin Grammy. Los conquistó en tres ediciones consecutivas.

Tres Latin Grammy 2020 : Mejor fusión/interpretación urbana, Yo x ti, tú x mí , con Ozuna; Mejor canción urbana, Yo x ti, tú x mí, con Ozuna; y Mejor video musical versión corta, TKN , con Travis Scott

: Mejor fusión/interpretación urbana, , con Ozuna; Mejor canción urbana, con Ozuna; y Mejor video musical versión corta, , con Travis Scott Tres Latin Grammy 2019: Álbum del año, El mal querer; Mejor álbum vocal pop, El mal querer; y Mejor canción urbana, Con altura , con J Balvin y El Guincho

Álbum del año, Mejor álbum vocal pop, y Mejor canción urbana, , con J Balvin y El Guincho Dos Grammy Latin en 2018: Mejor fusión/interpretación urbana, Malamente; y Mejor canción alternativa, Malamente.

C. Tangana (tres nominaciones)

Rosalía y C. Tangana comparten pasado sentimental y un Latin Grammy por haber hecho de Malamente la Mejor canción alternativa en 2018. En esta edición compite en tres de las más importantes categorías: Mejor grabación del año, Mejor canción del año y Mejor video musical versión corta. En los tres casos, C. Tangana ha sido nominado por Tocarte, la canción que interpreta junto a Jorge Drexler.

Actualmente C. Tangana tiene tres premios Latin Grammy. Los conquistó en 2021, cuando se convirtió en el gran vencedor de la noche pues se hizo con tres premios.

Mejor canción de pop-rock, Hong Kong

Mejor canción alternativa, Nominao

Mejor ingeniería de grabación.

Pablo Alborán (una nominación)

Castillos de Arena, la canción que Pablo Alborán compuso para la telenovela argentina La 1-5/18 Somos uno, también es una de las propuestas a alzarse con el premio a Mejor grabación del año.

Esta es la vigésimo primera candidatura del cantante malagueño que, sorprendentemente, no se ha llevado ningún gramófono a casa.

Alejandro Sanz (una nominación)

Sanz, el disco con el que el cantante de Corazón Partío celebra sus 30 años en el mundo de la música, es uno de los competidores de Motomami en la categoría de Mejor álbum.

Alejandro Sanz también es un artista de récords y es el cantante español con más Latin Grammy en su haber. Un total de 24 gramófonos, entre ellos tres premios al Álbum del año por El alma al aire, MTV Unplugged y No es lo mismo; cuatro galardones a la Mejor canción por El alma al aire, Y solo se me ocurre amarte, No es lo mismo y Tú no tienes alma; y el gramófono a Persona del año en 2019.

Además, Sanz puede presumir de adornar sus estanterías con cuatro premios Grammy.

Vetusta Morla (Tres nominaciones)

La banda indie por excelencia está nominada en tres categorías: Mejor canción de rock, Finisterre; Mejor álbum de pop/rock, Cable a tierra; y Mejor video musical versión larga, Matria. En esta última compiten con Rosalía y su presentación en TikTok de Motomami.

En 2018, Vetusta Morla optó a tres Latin Grammy —Mejor álbum de música alternativa y Mejor diseño de empaque por Mismo sitio, distinto lugar; y Mejor canción alternativa por Consejo de Sabios—. No consiguió ninguno.

Enrique Bunbury (una nominación)

La canción Esperando una señal que Enrique Bunbury compuso para la película El universo de Oliver —dirigida por Alexis Morante— es una de las nominadas como Mejor canción de rock.

Si lo consiguiera, este sería el segundo Grammy Latino del músico zaragozano: en 2018 su disco Expectativas fue reconocido como Mejor álbum de rock.

Fito & Fitipaldis (una nominación)

El grupo liderado por Fito Cabrales, Fito & Fitipaldis, celebró el pasado 20 de septiembre la posibilidad de ser elegido como Mejor álbum de rock por Cada vez cadáver. Esta es la segunda nominación para la banda de rock que en 2015 optó al gramófono como Mejor canción de rock con Entre la espada y la pared, pero finalmente no se lo llevó a casa.

Pol Granch (una nominación)

A sus 24 años y con disco nuevo, Amor escupido, el cantante, modelo y actor Pol Granch es uno de los 11 nominados a Mejor Nuevo Artista.

Y también flamenco

La categoría de Mejor álbum de música flamenca enfrenta a dos de los hermanos de una de las sagas más famosas de nuestro país: Estrella Morente, que ya estuvo nominada en 2006, por su disco Leo, y Kiki Morente, por su disco El Cante.

Además están nominadas Carmen Doorá, por Orgánica; Las Migas, por Libres; y María Toledo, por Ranchera Flamenca.

Ninguno de los cinco nominados en esta categoría ha ganado el premio antes.