El récord de Rosalía en los Latin Grammy 2022: la española, a un paso de hacer historia

Te interesa Premios Latin Grammy 2022: qué artistas españoles han sido nominados

El huracán Rosalía avanza sin freno y, mientras sigue sumando premios y récords con su último disco, la motomaní’ se ha convertido en un fenómeno mundial.

Uno de los últimos hitos alcanzados por la artista catalana ha sido conseguir nueve candidaturas a los premios Latin Grammy 2022: Mejor grabación del año por la canción La fama; Mejor álbum; Mejor canción, Hentai; Mejor álbum de música alternativa; Mejor canción alternativa, Hentai; Vídeo musical corto, Hentai; Vídeo musical largo, presentación de MOTOMAMI en TikTok; Mejor diseño de arte; y Mejor ingeniería de grabación.

Cuando el pasado 20 de septiembre, [[LINK:INTERNO|||Article|||6329a0f67141b0e401a81186|||la Academia Latina de la Grabación® anunció las propuestas de este año]], Rosalía pasó directamente a formar parte de la historia de la música pues es la artista mujer con más nominaciones en la historia de estos galardones, que este 2022 celebran su 23ª edición.

Y ella lo agradecía en redes sociales con este mensaje: “Hoy me levanté demasiado feliz!!! Gracias por las 9 nominaciones de los Latin Grammy y por los 2 shows soldouts en el Radio City Hall que tanto me he disfrutado. NY la ciudad más increíble del mundo”.

La gala de entrega de estos premios, que tendrá lugar en La Vegas el próximo día 17 de noviembre a las 20:00 horas —en España se podrá ver a partir de las 5 de la mañana del 18— y en la que la artista ya ha confirmado su participación, puede ser la gran noche de Rosalía, a la que sólo le hace sombra Bad Bunny con 10 candidaturas. Además, si consigue ganar 7 de los 9 premios, ya acumularía 15 —actualmente tiene ocho— y sería la artista femenina con más gramófonos. Natalia Lafourcade tiene 14 y Shakira, 13.

Rosalía y su sala de trofeos

Antes de conocer el desenlace de los Latin Grammy, la cantante de Bizcochito ya presume de tener 15 reconocimientos internacionales, que ha conseguido en cuatro años, y que van llenando su sala de trofeos. Uno de ellos lo comparte con el que fuera su pareja, C. Tangana: el Latin Grammy de 2018 a Malamente como Mejor canción alternativa.

Un Grammy en 2020 al Mejor álbum alternativo o rock latino por El mal querer

al Mejor álbum alternativo o rock latino por Un Billboard Music Awards como estrella naciente en 2019

como estrella naciente en 2019 Tres Latin Grammy 2020 : Mejor fusión/interpretación urbana, Yo x ti, tú x mí , con Ozuna; Mejor canción urbana, Yo x ti, tú x mí, con Ozuna; y Mejor video musical versión corta, TKN , con Travis Scott

: Mejor fusión/interpretación urbana, , con Ozuna; Mejor canción urbana, con Ozuna; y Mejor video musical versión corta, , con Travis Scott Tres Latin Grammy 2019: Álbum del año, El mal querer; Mejor álbum vocal pop, El mal querer; y Mejor canción urbana, Con altura , con J Balvin y El Guincho

Álbum del año, Mejor álbum vocal pop, y Mejor canción urbana, , con J Balvin y El Guincho Dos Grammy Latin en 2018: Mejor fusión/interpretación urbana, Malamente; y Mejor canción alternativa, Malamente.

Un MTV Video Music Awards en 2022 por mejor edición, Saoko

por mejor edición, Un MTV Video Music Awards en 2021 , por mejor vídeo latino, Lo vas a olvidar

, por mejor vídeo latino, Dos MTV Video Music Awards en 2019 , por mejor vídeo latino, Con altura ; y mejor coreografía, Con altura

, por mejor vídeo latino, ; y mejor coreografía, Un MTV Europe Music Awards en 2019, Best Collaboration, Con Altura

El listón más alto, Alejandro Sanz

Con solo tres discos, Rosalía es candidata firme a arrebatarle a Alejandro Sanz el título de cantante español con más Latin Grammy. Desde 2001, año de la segunda edición de los premios, el artista madrileño ha conseguido 24 reconocimientos —en 2004, se alzó con cuatro—, además tiene otros cuatro premios Grammy —en 2004, 2008, 2011 y 2020—.

Por encima del autor de Corazón partío sólo están Juan Luis Guerra, que tiene 27, y Residente y Juanes, con 26.

Pese al récord de Alejandro Sanz, Rosalía ya le gana en un aspecto. Ella es la artista española que más nominaciones ha conseguido en una edición de los premios Latin Grammy gracias a las nueve de este 2022. El de Moratalaz le sigue en esta lista ya en 2019 tuvo ocho nominaciones