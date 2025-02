Rouss celebra una 'listening party' por su nuevo single, 'Empezar de cero'

Rouss en el videoclip de 'No me preguntes por qué' | YOUTUBE

Pablo Rouss ha hecho vibrar con una listening party muy especial y con mucho punk rock este miércoles 5 de febrero.

El artista, rodeado de sus fans más acérrimos, se ha abierto en canal en la sala Wrong Way de Madrid por el inminente estreno de Empezar de cero, el primer adelanto de su nuevo disco.

En la sala más rockera de la capital, Rouss ha compartido en exclusiva con los presentes el videoclip de su nueva canción, cargado de guiños a los 2000 y mucha energía.

Por si fuera poco, el artista ha dado la bienvenida a su nuevo trabajo compartiendo en exclusiva tres temas de su nuevo disco, lo que ha hecho moverse a la multitud al ritmo del punk y rock de sus canciones. Sin embargo, para que salga el disco todavía queda un tiempo, pues está a un "95%" todavía.

El artista ha dejado clara la ilusión que siente por esta nueva etapa, la cual es mucho más movida que sus anteriores trabajos. "Llevo dos discos contando penas y viendo todo catastrófico, y en este disco me apetecía dar un toque más nostálgico y emocional", ha expresado ante sus fans.

Un disco con colaboraciones y mucho rock

Rouss ha podido celebrar este cambio musical con sus seguidores más fieles. "Muchas veces pierdes un poco el norte y cuando te sientes identificado con tantos sonidos diferentes es difícil elegir un camino. Entonces decidí escucharme, dar dos pasos hacia atrás, mirar con perspectiva y decidir que el camino que de verdad me representaba era el punk rock, con lo que he nacido y de lo que he bebido toda la vida", ha compartido.

El artista también ha adelantado que su próximo álbum tiene varias colaboraciones, pero no ha desvelado ninguna. Eso sí, a Europa FM nos ha dado unas pistas en exclusiva: "Las colaboraciones son nacionales, he querido hacer las cosas bien y con una estética sonora y son todas de gente de esta movida".