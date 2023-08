Ryan Castro presenta 'Quema': "Peso Pluma y yo tenemos más energía de amistad que de negocio"

No existen las fronteras para la música latina y Ryan Castro es el vivo ejemplo de ello

A sus 29 años, se encuentra en la cresta de la ola con temazos como Mujeriego o Jordan, que acumulan millones de reproducciones en las plataformas de streaming. Uno de sus últimos singles,Quema, es una colaboración con Peso Pluma y es una firme candidata a canción del verano.

La amistad de Ryan Castro y Peso Pluma

Durante su visita a España como parte de su gira por Europa, hemos charlado con él sobre este tema, su próximo disco y sus colaboraciones pendientes. Nos ha contado que conoció al mexicano durante una visita en su país: "Tuve la oportunidad de hablar con él, me invitó a un show suyo y dijimos 'hagamos una canción'".

"Le enseñé un par de canciones y le gustó mucho la forma con la que yo hacía reggaetón. Quema se la mostré porque la tenía más o menos hecha, le gustó y nos pusimos a ello", ha detallado.

Entre risas, ha recordado cómo es trabajar con él, contando queDel mismo modo, se ha mostrado muy contento de todo el proceso que hicieron: "La canción no es mía, es de los dos porque él también la canta, la trabaja y la postea".

Una anécdota que Ryan no olvida es que grabaron el videoclip en tiempo récord porque los dos venían de trabajar muy lejos y estaban muy ocupados. Aún así, tuvieron tiempo para descansar: "Cada vez que lo veo lo pasamos muy bien porque hay buena energía".

"Me gusta hablar de mis orígenes porque es una forma de inspirar a los jóvenes"

El colombiano también recibe el nombre de 'el cantante del ghetto' -de hecho, es el título de su próximo disco - y ha confesado que siempre revindica sus orígenes: "Aparte de hablar en mi música de amor o desamor, les cuento mi historia porque es una forma de inspirar a los jóvenes de forma positiva. Les digo con humildad de dónde vengo, cómo crecí y los pocos recursos que tenía".

Ryan ha crecido mucho musicalmente y en un primer momento no colaboraba con otros artistas, pero ya ha pasado a otra fase: "He podido juntarme con más cantantes, he viajado y he conocido a más compañeros".

¿El motivo por el que los escoge? Por afinidad personal. "Soy de trabajar con artistas que me encuentro en los estudios o en un show y tengo feeling. Es importante que nos caigamos bien y exista respeto mutuo", ha aclarado.

"No me gusta decir 'busquemos a tal artista que lo está petando', a mí eso no me va. Yo trabajo con los artistas que me caigan bien, sean famosos o no", ha resumido el colombiano.

Cuándo saldrá el nuevo disco de Ryan Castro

Ryan Castro sigue trabajando con su nuevo disco El cantante del ghettoy nos ha adelantado que "habrá colaboraciones con los que creció escuchando y le inspiraron mucho". Un ejemplo es Shaggy, un músico jamaicano con un sonido caribeño muy característico.

Todavía no ha desvelado la fecha del estreno del mismo, pero su idea es que salga este mismo año.

Sigue la gira del cantante por Europa y nos ha definido en pocas palabras como son sus conciertos: "Llenos de energía". De hecho, el consejo que quiere dar a los que quieran ir a alguno de ellos es "ponerse ropa cómoda porque se va a bailar, brincar y pasarlo bien".

"Se trata de ir con buena actitud y olvidarse de los problemas durante un rato porque mi show es bien caliente y fiestero", ha confesado.

Ryan Castro ha conseguido poco a poco posicionarse como uno de los artistas colombianos más conocidos del panorama internacional gracias a su reggaetón con aires vintage que recuerda al sonido típico dosmilero.