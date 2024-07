Sabrina Carpenter anuncia su gira en Europa con 'Short n’ Sweet Tour'

Te interesa El curioso vínculo entre Sabrina Carpenter y la actriz de doblaje de Bart Simpson

Sabrina Carpenter está a punto de estrenar su próximo álbum de estudio, Short N’ Sweet. Este proyecto contará con diez nuevas canciones que se unirán a sus grandes éxitos del momento, Espresso y Please Please Please.

Ambos temas se posicionan ahora mismo entre lo más escuchado en todo el mundo, llegando a ocupar los dos primeros puestos en la lista global de Spotify durante varios días consecutivos.

Ahora, aprovechando su gran presencia mediática, Sabrina Carpenter ha anunciado las fechas de su gira por Europa. En total, dará nueve conciertosen marzo de 2025, donde presentará los temas de su nuevo trabajo y otros grandes temas de su carrera, tales como Feather o Nonsense, ambos de su último disco emails i can't send.

La preventa de las entradas estará disponible a partir del 23 de julio, tal y como ha informado la cantante en sus redes sociales.

Sabrina Carpenter en la portada de 'Please Please Please' | X

Las fechas de la gira europea de Sabrina Carpenter para 2025

3 de marzo en Dublín (Irlanda)

6 de marzo en Birmingham (Reino Unido)

8 de marzo en Londres (Reino Unido)

11 de marzo en Glasgow (Reino Unido)

13 de marzo en Manchester (Reino Unido)

16 de marzo en París (Francia)

19 de marzo en Berlín (Alemania)

22 de marzo en Bruselas (Bélgica)

23 de marzo en Ámsterdam (Países Bajos)

España se ha quedado fuera de los lugares seleccionados para la gira de la artista estadounidense, que solo pasará por seis países europeos al repetir en cuatro ocasiones Reino Unido.