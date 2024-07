Sabrina Carpenter desvela el tracklist de su nuevo álbum: 10 canciones se unirán a 'Espresso' y 'Please Please Please'

Sabrina Carpenter en la portada de 'Please Please Please' | X

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter sigue desvelando nuevos detalles de lo que será su sexto disco: Short N’ Sweet. Este martes, ha desvelado el tracklist completo de su nuevo proyecto a través de un vídeo vintage publicado en sus redes sociales.

El álbum contará con un total de 12 canciones que verán la luz a finales de este verano, el próximo 23 de agosto. Entre el tracklist, destacan sus dos grandes éxitos del momento: Please Please Please (pista 2) y Espresso (pista 7).

Ambos temas se posicionan ahora mismo entre lo más escuchado en todo el mundo, llegando a ocupar los dos primeros puestos en la lista global de Spotify durante varios días consecutivos. Además, Espresso ya se considera la mejor canción del 2024, según la lista provisional de Billboard.

Tanto Espresso como Please Please Please han supuesto el despegue definitivo a la carrera musical de Sabrina Carpenter, que ya estaba en auge gracias a su anterior álbum emails i can't send. Ahora, la estadounidense buscará mantener su buena racha con 10 canciones nuevas.

Tracklist completo de 'Short N' Sweet', el próximo disco de Sabrina Carpenter