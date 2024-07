La cover que Abraham Mateo y Sabrina Carpenter cantaron juntos hace 12 años

Si algo tienen en común Abraham Mateo y Sabrina Carpenter es que ambos se han convertido en iconos del pop. Aunque sus alcances son distintos, los jóvenes llevan desde pequeños en la industria musical y han conseguido posicionar su música en lo más alto a sus 20.

Sin embargo, sus exitosas carreras no es lo único que tienen en común: gracias a ser cantantes, ambos han coincidido en el pasado detrás de un micrófono.

Sorprendentemente, las redes han rescatado una canción que los artistas cantaron juntos hace 12 años. Aunque Carpenter es estadounidense y Mateo español, cuando tan solo eran niños de 12 y 13 años respectivamente se 'unieron' para lanzar juntos una cover de Come home, canción de One Republic.

En el videoclip se puede ver a ambos cantar delante del micro, pero cada uno parece que grabó su parte por su cuenta, al puro estilo de otras colaboraciones de la época, como David Bisbal y Miley Cyrus en When I Look At You.

En aquel momento, Abraham Mateo estaba comenzando su carrera en la música y poco después lanzaría su éxito Señorita. El gaditano se dio a conocer en el programa de Canal Sur Menuda Noche, donde ya coincidió con estrellas de hoy en día como Ana Mena. Años después, el autor de Maniaca se trasladaría a Estados Unidos, donde comenzaría a producir y colaborar con artistas de la talla de Jennifer López.

Por su parte, Sabrina Carpenter, en el momento en el que se grabó la cover, comenzaba a abrirse paso como una chica Disney: primero cantando la canción Smile en la película Horns y más tarde en radio Disney y como actriz de Sofía the First. Ahora arrasa con éxitos como Please, Please, Please, Expresso y como telonera de Taylor Swift.