El curioso vínculo entre Sabrina Carpenter y la actriz de doblaje de Bart Simpson

Sabrina Carpenter es una de las artistas pop más afamadas actualmente. De hecho, se acaba de conocer el tracklist de su nuevo álbum, Short N' Sweet. Sin embargo, cualquier detalle que salga de la cantante más allá de su vena artística es, cuanto menos, curioso.

Así lo ha sido el vínculo que han dejado al descubierto entre la vocalista de Please, please, please y la actriz de doblaje Nancy Cartwright, que entre otras voces dobla a Bart Simpson en la versión original de la serie animada Los Simpson.

Después de que mucha gente se lo preguntara por una fotografía juntas, la actriz de voz ha confirmado que es la tía de Sabrina Carpenter. "¡Sí, absolutamente! ¿No es increíble?", ha expresado desde su cuenta oficial de Tik tok.

"Te enteras de que alguien que tal vez me conoce desde hace un tiempo por estar haciendo de este niño de 10 años desde hace unos 35 años —y algunos de vosotros desde hace mucho menos que eso— ha descubierto que estoy relacionada con una superestrella", ha dicho, impresionada.

Así, Cartwright ha halagado a su sobrina, con una gran sonrisa en la cara: "Ella es impresionante".

Nancy Cartwright es conocida por poner voz a personajes como el hijo mayor de Homer y Marge Simpson, pero también a otros de la misma serie como Ralph Wiggum, Todd Flanders, Nelson Muntz y Maggie.

Otros personajes que ha doblado son Chuckie Finster de Rugrats. Sus trabajos le han llevado a ser galardonada por premios como el Primetime Emmy Award y el Annie Award.